بالأسماء.. ترقية أكثر من 70 موظفًا وموظفة بجامعة شقراء

42 للمرتبتين السادسة والسابعة و28 للثامنة والتاسعة والعاشرة

وافق رئيس جامعة شقراء الدكتور علي السيف، على ترقية 70 موظفًا وموظفة من منسوبي الجامعة للمرتبة العاشرة فما دون في مختلف كليات وإدارات الجامعة.

وشملت الترقيات ترقية 42 موظفًا وموظفة للمرتبتين السادسة والسابعة؛ فيما تضمنت ترقية 28 موظفًا وموظفة للمراتب الثامنة والتاسعة والعاشرة.

وجاءت أسماء الموظفين والموظفات المترقين والمترقيات؛ وفق البيان التالي: