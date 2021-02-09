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بالأسماء.. ترقية أكثر من 70 موظفًا وموظفة بجامعة شقراء

42 للمرتبتين السادسة والسابعة و28 للثامنة والتاسعة والعاشرة

وافق رئيس جامعة شقراء الدكتور علي السيف، على ترقية 70 موظفًا وموظفة من منسوبي الجامعة للمرتبة العاشرة فما دون في مختلف كليات وإدارات الجامعة.

وشملت الترقيات ترقية 42 موظفًا وموظفة للمرتبتين السادسة والسابعة؛ فيما تضمنت ترقية 28 موظفًا وموظفة للمراتب الثامنة والتاسعة والعاشرة.

وجاءت أسماء الموظفين والموظفات المترقين والمترقيات؛ وفق البيان التالي:

رئيس جامعة شقراء الدكتور علي السيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالأسماء.. ترقية أكثر من 70 موظفًا وموظفة بجامعة شقراء
سبق

وافق رئيس جامعة شقراء الدكتور علي السيف، على ترقية 70 موظفًا وموظفة من منسوبي الجامعة للمرتبة العاشرة فما دون في مختلف كليات وإدارات الجامعة.

وشملت الترقيات ترقية 42 موظفًا وموظفة للمرتبتين السادسة والسابعة؛ فيما تضمنت ترقية 28 موظفًا وموظفة للمراتب الثامنة والتاسعة والعاشرة.

وجاءت أسماء الموظفين والموظفات المترقين والمترقيات؛ وفق البيان التالي:

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
02:26 PM

بالأسماء.. ترقية أكثر من 70 موظفًا وموظفة بجامعة شقراء

42 للمرتبتين السادسة والسابعة و28 للثامنة والتاسعة والعاشرة

A A A
فلاح الجوفان - شقراء
0
2,106

وافق رئيس جامعة شقراء الدكتور علي السيف، على ترقية 70 موظفًا وموظفة من منسوبي الجامعة للمرتبة العاشرة فما دون في مختلف كليات وإدارات الجامعة.

وشملت الترقيات ترقية 42 موظفًا وموظفة للمرتبتين السادسة والسابعة؛ فيما تضمنت ترقية 28 موظفًا وموظفة للمراتب الثامنة والتاسعة والعاشرة.

وجاءت أسماء الموظفين والموظفات المترقين والمترقيات؛ وفق البيان التالي:

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