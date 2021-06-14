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الجهات الأمنية بالطائف: القبض على أشخاص مارسوا التفحيط وتباهوا بتعاطي مادة مخدرة

اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا إلى فرع النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه إشارة إلى المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يستقلون مركبة، ويمارسون التفحيط، ويتباهون بتعاطي مادة مخدرة، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف من تحديد هوياتهم، والقبض عليهم، وهم (3) مواطنين في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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الجهات الأمنية بالطائف: القبض على أشخاص مارسوا التفحيط وتباهوا بتعاطي مادة مخدرة
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه إشارة إلى المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يستقلون مركبة، ويمارسون التفحيط، ويتباهون بتعاطي مادة مخدرة، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف من تحديد هوياتهم، والقبض عليهم، وهم (3) مواطنين في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
10:09 PM

الجهات الأمنية بالطائف: القبض على أشخاص مارسوا التفحيط وتباهوا بتعاطي مادة مخدرة

اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا إلى فرع النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه إشارة إلى المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يستقلون مركبة، ويمارسون التفحيط، ويتباهون بتعاطي مادة مخدرة، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف من تحديد هوياتهم، والقبض عليهم، وهم (3) مواطنين في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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