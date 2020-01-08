النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم نجران" يستعد للفصل الدراسي الثاني.. ترحيل للمقررات وخطط

نوّه بجهود قادة المدارس على ما بذلوه من جهد خلال الفصل الأول

يُواصل "تعليم نجران" جهودَه المختلفة من أجل بداية موفقة وجادة لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي؛ حيث قامت الإدارات المعنية بترحيل جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي إلى جميع مدارس نجران والمكاتب التابعة في زمن قياسي، كما قامت بجهود مميزة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ١٤٤١هـ.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، أن أعمال التوزيع تمت وفقًا للخطة المُعَدة من قِبَل لجنة المقررات؛ منوهًا بجهود كافة أعضائها من الإدارة ومكاتب التعليم والمستودعات، وقادة وقائدات المدارس، المبذولة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي؛ مثمنًا جهود أمانة إدارة التعليم -ممثلة في قسم المقررات الدراسية- وكل الإدارات التي ساهمت في ترحيل جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي إلى جميع مدارس نجران والمكاتب التابعة في زمن قياسي.

وقال أمين أمانة تعليم نجران علي الجواهرة: إن أمانة إدارة التعليم -ممثلة في قسم المقررات المدرسية- قامت بتهيئة ومتابعة وصول المقررات المدرسية لجميع المدارس التابعة للإدارة ومكاتب التعليم.

وأضاف: تم ذلك وفق خطط مدروسة؛ حيث تم تنفيذ ملف يشمل إحصائية بأعداد الطلاب والطالبات في كل صف لكل مدرسة؛ وذلك بالمدارس التابعة للإدارة ومدارس مكاتب التعليم، مستخرج من نظام نور وتسليمه أمناء المستودع بالمستودعات الرئيسية ومكاتب التعليم؛ ليتم على ضوئه ترحيل المقررات.

تعليم نجران الفصل الدراسي الثاني المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم نجران" يستعد للفصل الدراسي الثاني.. ترحيل للمقررات وخطط
سبق

يُواصل "تعليم نجران" جهودَه المختلفة من أجل بداية موفقة وجادة لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي؛ حيث قامت الإدارات المعنية بترحيل جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي إلى جميع مدارس نجران والمكاتب التابعة في زمن قياسي، كما قامت بجهود مميزة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ١٤٤١هـ.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، أن أعمال التوزيع تمت وفقًا للخطة المُعَدة من قِبَل لجنة المقررات؛ منوهًا بجهود كافة أعضائها من الإدارة ومكاتب التعليم والمستودعات، وقادة وقائدات المدارس، المبذولة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي؛ مثمنًا جهود أمانة إدارة التعليم -ممثلة في قسم المقررات الدراسية- وكل الإدارات التي ساهمت في ترحيل جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي إلى جميع مدارس نجران والمكاتب التابعة في زمن قياسي.

وقال أمين أمانة تعليم نجران علي الجواهرة: إن أمانة إدارة التعليم -ممثلة في قسم المقررات المدرسية- قامت بتهيئة ومتابعة وصول المقررات المدرسية لجميع المدارس التابعة للإدارة ومكاتب التعليم.

وأضاف: تم ذلك وفق خطط مدروسة؛ حيث تم تنفيذ ملف يشمل إحصائية بأعداد الطلاب والطالبات في كل صف لكل مدرسة؛ وذلك بالمدارس التابعة للإدارة ومدارس مكاتب التعليم، مستخرج من نظام نور وتسليمه أمناء المستودع بالمستودعات الرئيسية ومكاتب التعليم؛ ليتم على ضوئه ترحيل المقررات.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
02:09 PM

"تعليم نجران" يستعد للفصل الدراسي الثاني.. ترحيل للمقررات وخطط

نوّه بجهود قادة المدارس على ما بذلوه من جهد خلال الفصل الأول

A A A
علي حفول - نجران
0
104

يُواصل "تعليم نجران" جهودَه المختلفة من أجل بداية موفقة وجادة لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي؛ حيث قامت الإدارات المعنية بترحيل جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي إلى جميع مدارس نجران والمكاتب التابعة في زمن قياسي، كما قامت بجهود مميزة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ١٤٤١هـ.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، أن أعمال التوزيع تمت وفقًا للخطة المُعَدة من قِبَل لجنة المقررات؛ منوهًا بجهود كافة أعضائها من الإدارة ومكاتب التعليم والمستودعات، وقادة وقائدات المدارس، المبذولة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي؛ مثمنًا جهود أمانة إدارة التعليم -ممثلة في قسم المقررات الدراسية- وكل الإدارات التي ساهمت في ترحيل جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي إلى جميع مدارس نجران والمكاتب التابعة في زمن قياسي.

وقال أمين أمانة تعليم نجران علي الجواهرة: إن أمانة إدارة التعليم -ممثلة في قسم المقررات المدرسية- قامت بتهيئة ومتابعة وصول المقررات المدرسية لجميع المدارس التابعة للإدارة ومكاتب التعليم.

وأضاف: تم ذلك وفق خطط مدروسة؛ حيث تم تنفيذ ملف يشمل إحصائية بأعداد الطلاب والطالبات في كل صف لكل مدرسة؛ وذلك بالمدارس التابعة للإدارة ومدارس مكاتب التعليم، مستخرج من نظام نور وتسليمه أمناء المستودع بالمستودعات الرئيسية ومكاتب التعليم؛ ليتم على ضوئه ترحيل المقررات.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,514
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,797
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,224
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,792

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة