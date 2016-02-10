استهدف شاحنة ديزل.. انفجار قنبلة يودي بحياة 8 مدنيين سوريين

تركيا حملت الأكراد المسؤولية

أفادت وزارة الدفاع التركية بأن قنبلة انفجرت في شاحنة محملة ببراميل مملوءة بالديزل؛ مما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة سبعة آخرين، بينهم أطفال في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا اليوم (الاثنين).

واتهمت الوزارة عبر حسابها على "تويتر"، وحدات حماية الشعب الكردية السورية بالمسؤولية عن الهجوم الذي وقع في مدينة عفرين، وفقاً لـ"رويترز".

وتقع المنطقة تحت سيطرة مقاتلين من المعارضة السورية تدعمهم تركيا، التي تصنف وحدات حماية الشعب "منظمة إرهابية".