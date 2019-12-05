النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض.. تجمع اقتصادي يبحث  أداء 170 شركة منضوية في "تداول"

الأسبوع المقبل بشعار "زيادة النمو بتطبيق الحوكمة بما يتوافق مع رؤية 2030"

تشهد العاصمة الرياض تجمعاً اقتصادياً يبحث أداء الشركات المنضوية في السوق المالي في المملكة "تداول"، وتقييم الشركات في ضوء أفضل الممارسات.

وقد استكملت جامعة الفيصل بالرياض ترتيبات عقد المؤتمر الدولي الأول لحوكمة الشركات في المملكة، الذي ينظمه مركز حوكمة الشركات بكلية إدارة الأعمال، تحت شعار "زيادة النمو بتطبيق الحوكمة الرشيدة بما يتوافق مع رؤية 2030".

وتعقد أعمال المؤتمر وجلساته بفندق فيرمونت الرياض، في 9 ديسمبر 2019م، ومن المنتظر أن يعلن مركز حوكمة الشركات في جامعة الفيصل خلال المؤتمر نتائجه السنوية لمؤشر حوكمة الشركات وترتيبه لـ170 شركة متداولة في السوق المالي في المملكة (تداول).

وستمنح جوائز لأفضل ثلاث شركات في القطاعات المالية، وأفضل خمس شركات في القطاعات غير المالية، كما ستعقد ورشة عمل موازية في موضوع "تقييم حوكمة الشركات وأفضل الممارسات".

ويهدف المؤتمر إلى جذب الأكاديميين والمحامين، وواضعي السياسات، وممارسي الحوكمة، وممثلي قطاع الأعمال من الداخل والخارج لتبادل وجهات النظر بشأن أفضل الممارسات والتحديات الرئيسية في حوكمة الشركات.

ويتيح المؤتمر مناقشة القضايا والتحديات في مجالات حوكمة الشركات وتنظيمها ضمن المنظورات القانونية والحكومية والمحاسبية والاقتصادية والتجارية، ويتوقع أن يكون من أهم مخرجات المؤتمر زيادة الوعي بمفهوم الحوكمة الرشيدة، وتعزيز أفضل الممارسات في المجال، وتشجيع البحث العلمي في الحوكمة.

وأوضحت اللجنة المنظمة لحوكمة الشركات السعودية 2019 أن من المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر الدكتور أليكس أدمانز، أستاذ المالية ومدير مركز حوكمة الشركات، كلية لندن لإدارة الأعمال، مؤلف كتاب Grow The Pie كيف تحقق الشركات الكبرى الهدف والربح معاً.

كما يشارك الدكتور ألفريد أوزبورن جونيور أستاذ الاقتصاد العالمي والإدارة وريادة الأعمال جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، مؤسس "برنامج تعليم وتوثيق أعضاء مجالس الإدارة"، ومدير مركز برايس لريادة الأعمال والابتكار في كلية أندرسون لإدارة الأعمال جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس.

الرياض السوق المالي رؤية 2030 المؤتمر الدولي الأول لحوكمة الشركات تداول

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
الرياض.. تجمع اقتصادي يبحث  أداء 170 شركة منضوية في "تداول"
سبق

تشهد العاصمة الرياض تجمعاً اقتصادياً يبحث أداء الشركات المنضوية في السوق المالي في المملكة "تداول"، وتقييم الشركات في ضوء أفضل الممارسات.

وقد استكملت جامعة الفيصل بالرياض ترتيبات عقد المؤتمر الدولي الأول لحوكمة الشركات في المملكة، الذي ينظمه مركز حوكمة الشركات بكلية إدارة الأعمال، تحت شعار "زيادة النمو بتطبيق الحوكمة الرشيدة بما يتوافق مع رؤية 2030".

وتعقد أعمال المؤتمر وجلساته بفندق فيرمونت الرياض، في 9 ديسمبر 2019م، ومن المنتظر أن يعلن مركز حوكمة الشركات في جامعة الفيصل خلال المؤتمر نتائجه السنوية لمؤشر حوكمة الشركات وترتيبه لـ170 شركة متداولة في السوق المالي في المملكة (تداول).

وستمنح جوائز لأفضل ثلاث شركات في القطاعات المالية، وأفضل خمس شركات في القطاعات غير المالية، كما ستعقد ورشة عمل موازية في موضوع "تقييم حوكمة الشركات وأفضل الممارسات".

ويهدف المؤتمر إلى جذب الأكاديميين والمحامين، وواضعي السياسات، وممارسي الحوكمة، وممثلي قطاع الأعمال من الداخل والخارج لتبادل وجهات النظر بشأن أفضل الممارسات والتحديات الرئيسية في حوكمة الشركات.

ويتيح المؤتمر مناقشة القضايا والتحديات في مجالات حوكمة الشركات وتنظيمها ضمن المنظورات القانونية والحكومية والمحاسبية والاقتصادية والتجارية، ويتوقع أن يكون من أهم مخرجات المؤتمر زيادة الوعي بمفهوم الحوكمة الرشيدة، وتعزيز أفضل الممارسات في المجال، وتشجيع البحث العلمي في الحوكمة.

وأوضحت اللجنة المنظمة لحوكمة الشركات السعودية 2019 أن من المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر الدكتور أليكس أدمانز، أستاذ المالية ومدير مركز حوكمة الشركات، كلية لندن لإدارة الأعمال، مؤلف كتاب Grow The Pie كيف تحقق الشركات الكبرى الهدف والربح معاً.

كما يشارك الدكتور ألفريد أوزبورن جونيور أستاذ الاقتصاد العالمي والإدارة وريادة الأعمال جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، مؤسس "برنامج تعليم وتوثيق أعضاء مجالس الإدارة"، ومدير مركز برايس لريادة الأعمال والابتكار في كلية أندرسون لإدارة الأعمال جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
11:33 AM

الرياض.. تجمع اقتصادي يبحث  أداء 170 شركة منضوية في "تداول"

الأسبوع المقبل بشعار "زيادة النمو بتطبيق الحوكمة بما يتوافق مع رؤية 2030"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,069

تشهد العاصمة الرياض تجمعاً اقتصادياً يبحث أداء الشركات المنضوية في السوق المالي في المملكة "تداول"، وتقييم الشركات في ضوء أفضل الممارسات.

وقد استكملت جامعة الفيصل بالرياض ترتيبات عقد المؤتمر الدولي الأول لحوكمة الشركات في المملكة، الذي ينظمه مركز حوكمة الشركات بكلية إدارة الأعمال، تحت شعار "زيادة النمو بتطبيق الحوكمة الرشيدة بما يتوافق مع رؤية 2030".

وتعقد أعمال المؤتمر وجلساته بفندق فيرمونت الرياض، في 9 ديسمبر 2019م، ومن المنتظر أن يعلن مركز حوكمة الشركات في جامعة الفيصل خلال المؤتمر نتائجه السنوية لمؤشر حوكمة الشركات وترتيبه لـ170 شركة متداولة في السوق المالي في المملكة (تداول).

وستمنح جوائز لأفضل ثلاث شركات في القطاعات المالية، وأفضل خمس شركات في القطاعات غير المالية، كما ستعقد ورشة عمل موازية في موضوع "تقييم حوكمة الشركات وأفضل الممارسات".

ويهدف المؤتمر إلى جذب الأكاديميين والمحامين، وواضعي السياسات، وممارسي الحوكمة، وممثلي قطاع الأعمال من الداخل والخارج لتبادل وجهات النظر بشأن أفضل الممارسات والتحديات الرئيسية في حوكمة الشركات.

ويتيح المؤتمر مناقشة القضايا والتحديات في مجالات حوكمة الشركات وتنظيمها ضمن المنظورات القانونية والحكومية والمحاسبية والاقتصادية والتجارية، ويتوقع أن يكون من أهم مخرجات المؤتمر زيادة الوعي بمفهوم الحوكمة الرشيدة، وتعزيز أفضل الممارسات في المجال، وتشجيع البحث العلمي في الحوكمة.

وأوضحت اللجنة المنظمة لحوكمة الشركات السعودية 2019 أن من المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر الدكتور أليكس أدمانز، أستاذ المالية ومدير مركز حوكمة الشركات، كلية لندن لإدارة الأعمال، مؤلف كتاب Grow The Pie كيف تحقق الشركات الكبرى الهدف والربح معاً.

كما يشارك الدكتور ألفريد أوزبورن جونيور أستاذ الاقتصاد العالمي والإدارة وريادة الأعمال جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، مؤسس "برنامج تعليم وتوثيق أعضاء مجالس الإدارة"، ومدير مركز برايس لريادة الأعمال والابتكار في كلية أندرسون لإدارة الأعمال جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,643
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,926
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,256
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,669

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة