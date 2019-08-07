"الخضيري" عن كذبة "بطاقة منع الفيروسات": أوقفوا الاستغفال

دعا الجهات الرسمية إلى التدخل وقال: هذه عملية نصب واحتيال

قال عالم الأبحاث المتخصص في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري اليوم: إن ما يروَّج له على أنه بطاقة تحمي المسافر من البكتيريا والفيروسات مجرد دعاية كاذبة، مؤكداً أن كل هذا غير صحيح أبداً.

وقال "الخضيري" عبر حسابه في "تويتر": لا يوجد بطاقة تحمي من الأمراض إلا في الوهم والاستغفال، وأنا أعتقد أن هذه عملية نصب واحتيال، وأكل لأموال الناس بالباطل، ويجب على الجهات الرسمية إيقاف هذا الاستغفال.