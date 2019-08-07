"الخضيري" عن كذبة "بطاقة منع الفيروسات": أوقفوا الاستغفال
دعا الجهات الرسمية إلى التدخل وقال: هذه عملية نصب واحتيال
قال عالم الأبحاث المتخصص في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري اليوم: إن ما يروَّج له على أنه بطاقة تحمي المسافر من البكتيريا والفيروسات مجرد دعاية كاذبة، مؤكداً أن كل هذا غير صحيح أبداً.
وقال "الخضيري" عبر حسابه في "تويتر": لا يوجد بطاقة تحمي من الأمراض إلا في الوهم والاستغفال، وأنا أعتقد أن هذه عملية نصب واحتيال، وأكل لأموال الناس بالباطل، ويجب على الجهات الرسمية إيقاف هذا الاستغفال.
"الخضيري" عن كذبة "بطاقة منع الفيروسات": أوقفوا الاستغفال
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-08-07
قال عالم الأبحاث المتخصص في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري اليوم: إن ما يروَّج له على أنه بطاقة تحمي المسافر من البكتيريا والفيروسات مجرد دعاية كاذبة، مؤكداً أن كل هذا غير صحيح أبداً.
وقال "الخضيري" عبر حسابه في "تويتر": لا يوجد بطاقة تحمي من الأمراض إلا في الوهم والاستغفال، وأنا أعتقد أن هذه عملية نصب واحتيال، وأكل لأموال الناس بالباطل، ويجب على الجهات الرسمية إيقاف هذا الاستغفال.
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
03:24 PM
"الخضيري" عن كذبة "بطاقة منع الفيروسات": أوقفوا الاستغفال
دعا الجهات الرسمية إلى التدخل وقال: هذه عملية نصب واحتيال
قال عالم الأبحاث المتخصص في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري اليوم: إن ما يروَّج له على أنه بطاقة تحمي المسافر من البكتيريا والفيروسات مجرد دعاية كاذبة، مؤكداً أن كل هذا غير صحيح أبداً.
وقال "الخضيري" عبر حسابه في "تويتر": لا يوجد بطاقة تحمي من الأمراض إلا في الوهم والاستغفال، وأنا أعتقد أن هذه عملية نصب واحتيال، وأكل لأموال الناس بالباطل، ويجب على الجهات الرسمية إيقاف هذا الاستغفال.