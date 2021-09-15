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"الإعلام المرئي" تنفذ برنامجًا تدريبيًا لرفع مهنية ومهارات 25 إعلاميًا

بمسمى "الاستجابة الاستراتيجية.. تشكيل الثورة والهوية في الأزمات"

في إطار برامجها لتمكين المؤسسات الصحفية ودعم القطاع الإعلامي؛ رعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برنامجًا تدريبيًا لـ25 إعلاميًا، في إطار رفع مهنيتهم وتعزيز مهاراتهم.

وجاء تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع كلية "والتركرونكيت" للصحافة والاتصال الجماهيري بجامعة أريزونا الأمريكية، وهيئة الصحفيين السعوديين.

وحمل البرنامج اسم "الاستجابة الاستراتيجية.. تشكيل الصورة والهوية في سياق الأزمات"، ومدته شهران، وتضمن كيفية صياغة الرسائل التي تقلل الضرر مع حفظ العلامات التجارية والسمعية، إضافة إلى التعامل مع العوامل الداخلية والخارجية التي تؤخذ بعين الاعتبار.

وشمل البرنامج كذلك تحديد الفرق بين حالات الطوارئ والأزمات، إضافة إلى طرق التجاوب مع ردة فعل الجمهور.

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"الإعلام المرئي" تنفذ برنامجًا تدريبيًا لرفع مهنية ومهارات 25 إعلاميًا
سبق

في إطار برامجها لتمكين المؤسسات الصحفية ودعم القطاع الإعلامي؛ رعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برنامجًا تدريبيًا لـ25 إعلاميًا، في إطار رفع مهنيتهم وتعزيز مهاراتهم.

وجاء تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع كلية "والتركرونكيت" للصحافة والاتصال الجماهيري بجامعة أريزونا الأمريكية، وهيئة الصحفيين السعوديين.

وحمل البرنامج اسم "الاستجابة الاستراتيجية.. تشكيل الصورة والهوية في سياق الأزمات"، ومدته شهران، وتضمن كيفية صياغة الرسائل التي تقلل الضرر مع حفظ العلامات التجارية والسمعية، إضافة إلى التعامل مع العوامل الداخلية والخارجية التي تؤخذ بعين الاعتبار.

وشمل البرنامج كذلك تحديد الفرق بين حالات الطوارئ والأزمات، إضافة إلى طرق التجاوب مع ردة فعل الجمهور.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
04:04 PM

"الإعلام المرئي" تنفذ برنامجًا تدريبيًا لرفع مهنية ومهارات 25 إعلاميًا

بمسمى "الاستجابة الاستراتيجية.. تشكيل الثورة والهوية في الأزمات"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إطار برامجها لتمكين المؤسسات الصحفية ودعم القطاع الإعلامي؛ رعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برنامجًا تدريبيًا لـ25 إعلاميًا، في إطار رفع مهنيتهم وتعزيز مهاراتهم.

وجاء تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع كلية "والتركرونكيت" للصحافة والاتصال الجماهيري بجامعة أريزونا الأمريكية، وهيئة الصحفيين السعوديين.

وحمل البرنامج اسم "الاستجابة الاستراتيجية.. تشكيل الصورة والهوية في سياق الأزمات"، ومدته شهران، وتضمن كيفية صياغة الرسائل التي تقلل الضرر مع حفظ العلامات التجارية والسمعية، إضافة إلى التعامل مع العوامل الداخلية والخارجية التي تؤخذ بعين الاعتبار.

وشمل البرنامج كذلك تحديد الفرق بين حالات الطوارئ والأزمات، إضافة إلى طرق التجاوب مع ردة فعل الجمهور.

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