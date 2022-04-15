"السعيدي" يرد على حسابات وهمية تثير وتنال من "الجالية البرماوية" بمكة

كشف كذبهم وطالب الجهات الأمنية بالقبض عليهم

قال الدكتور محمد السعيدي، عن مدى مصداقية عدد من التغريدات من حساب باسم مستعار، يتحدث بزعمه عن ماذا فعل الحرس الوطني يوم أمس في أحياء النكاسة والجاليات البرماوية، إنه "بعد اطلاعي على التغريدات وتتبعي للموضوع أحب أن أؤكد التغريدات تصور المملكة العربية السعودية كدولة هشة لا تدري ماذا يدور بها، حتى إنها تتفاجأ بمشروع استيطاني إلى غير ذلك من التهريج".

وأضاف: "السعودية تملك جهازاً أمنياً هو محل فخر كل مواطن استطاع أن يقضي على تآمر دولي استهدف أمنها، وطمح إلى تقسيمها وإثارة القلاقل داخلها، فضربت كل تلك المؤامرات بضربات استباقية وأخذت بحزم كل من دخل ضمن تلك التآمرات نتيجة انحراف فكري أو عمالة أو سذاجة وبلادة، وكان نتيجة ذلك ما ننعم به من استقرار وعيش رغيد بين محيط عصفت به الفتن والقلاقل ولا نقول سوى الحمد لله رب العالمين".

وتابع أن "الحسابات المجهولة لا يؤخذ منها معلومة، ولا يبنى على دعاواها فكر ورؤية إلا بشرط أن تتوافق مع المصادر الصحيحة وأن تُصرح بمصادرها، أما إن كانت مجهولة ومصادرها مجهولة فماهي إلا ظلمات بعضها فوق بعض، وإن تسترت بعبارات الوطنية فالعبرة بصحة المصادر لا بالدعاوى، وكم من مدعٍ القوميةَ أو مدع الوطنية أو مدع الإسلامية ثم تبين أنه يدس السم في العسل".

وقال "السعيدي": "أنا هنا لا أدافع عن الجالية البرماوية أو أي جالية، وإنما أدافع عن وطني في وجه مجاهيل يرومون إذكاء الفتن داخله، عبر إذكاء روح التمييز ضد الأجانب ليحصل في بلادنا ما يحصل في أوروبا نتيجة دعوات التمييز والعنصرية من أحداث شريرة، وصلت إلى القتل دون سبب وذهب ضحيتها بعض أبنائنا، وما حادثة مسجد النور في نيوزيلاندا منا ببعيد، وما حادثة مقتل الطالبة ناهد المانع منا ببعيد، رحم الله أبناءنا الذين قتلوا في الخارج نتيجة هذا الفكر العنصري الخبيث، وقاتل الله من يريد إذكاء هذه الروح الشيطانية وهذا الفكر المقيت في بلادنا".

واستطرد قائلاً: "منذ أربعين سنة وهناك أخطاء في معالجة قضايا الوافدين المتخلفين استمرت في تراكمها حتى شَكَّلت مشكلة تحتاج في حلها إلى جهود يشترك في إنجازها الفكر النظامي والشرعي والعمراني، لكنها لا تحتاج أبداً الفكر الغوغائي والعنصري ومثيري الأحقاد والكراهية".

وقال: إن "المملكة العربية السعودية تعرف وضع الجالية البرماوية وعددهم وجميع أمورهم، والجالية فيما رأيت متعاونة تعاونا كاملا مع الدولة، ومكتب ممثل الجالية مكتب يُراجع إمارة منطقة مكة المكرمة، والأمن كما أحسب يعرف كل أمور الجالية صغيرها وكبيرها".

وحول عدد من الحسابات الوهمية التي تتعرض لهذا الشأن، قال: إن "كثيراً منها أُنشئ قبل عدة أشهر من الآن، وبعضها قبل شهرين، وما تقوم به تعدٍّ على مهمة أجهزة الدولة وإرجاف في الأرض، وإحداث للفتنة بين الناس في دولة تعرف تماما ما يحدث فيها، وتعرف أوضاع الجاليات التي تحدث عنها هذه الحسابات الأمر الذي يُحدث الريبة عندي في أماكن تواجدها ومن يقف وراءها".

وفي رد على أحد الحسابات التي قالت إن الجالية البرماوية لديها مخطط لفصل مكة بدأ منذ عام 2013، قال: إن "هذا ضحكٌ على العقول لأن الجالية البرماوية موجودة قبل هذا التاريخ بـ 66 عاماً، منذ عام 1946م، ولم نسمع عن أحد قط فكر بهذه الطريقة، وليس هناك أي دليل مادي على ذلك سوى التكهنات والخيالات، والجهات الحكومية أدرى بهذا الأمر، ولو ظهر فيهم أي صفة من هذه الصفات لاتخذت الجهات الرسمية مواقف قوية منهم وألزمتهم عقوبات صارمة، وقائل هذا يدعي أنه يكشف ما لم تعرفه الدولة منذ 2013م".

وتابع: "المشهور والذي تناقله الإعلام الحديث مصوراً أن الجالية البورمية تعاونت مع هيئة تطوير مكة في إزالة بيوتهم (إزالة ٧٠٠ منزل في النكاسة إلى يومنا هذا) ولم نر أو نسمع ونحن نعيش في مكة عن أدنى اضطراب حدث جراء ذلك، وبحسب علمي لم يظهر أي بورمي مقيم في السعودية على مدى ٧٠ عاماً من وجودهم، في أي قناة فضائية ولا في أي منصة إعلامية، وتكلم بسوء عن بلادنا السعودية".

وزاد قائلاً: "ما تضمنته التغريدات من قضية الدراسة في منظمات التغيير في قطر، وحديثه عن 800 شاب تلقوا تدريبهم في الجزيرة كلام مرسل يحمل دليل كذبه، لأنه لو ذهب منهم واحد فقط وتدرب لعلمت به الأجهزة الأمنية فكيف بهذا العدد الكبير، واطالب الأجهزة الأمنية إحضار صاحب هذا الحساب ومطالبته بأسماء وأماكن وجود هذا العدد، هذا إن كان يكتب من داخل السعودية.

وتابع: "المعروف بالنسبة لوكالات الأنباء أن الوكالة الرسمية التابعة لاتحاد روهنغيا أراكان وهو الممثل الشرعي للروهنغيا البورميين،هي وكالة واحدة فقط (وكالة أنباء أراكان ANA)، وهذا الاتحاد تابعٌ لمنظمة التعاون الإسلامي ويعمل تحت إشرافه، ولا نعرف أي وكالات أخرى للأركانيين للبورميين في السعودية علاقة بها، ومن يدعي غير ذلك فعليه الإثبات".

وحول تغريدة قضية التحذير من سيارات الحرس الوطني، قال إنه "مجرد كذب، كون الحرس الوطني موجوداً في حي النكاسة قبل التاريخ الذي ذكره المغرد، وهناك تعاون كبير جداً بين الجالية البرماوية والحرس الوطني منذ البداية، وهناك شهادات شكر وتقدير من قائد الحرس الوطني العميد معن الحربي، للجالية البرماوية على تعاونهم".

وأوضح: "يوجد عشرات وقد يكونون مئات من الأشخاص من البرماويين حسب ما هو شائع في مكة متعاونون مع الشرطة والحرس الوطني وهم يومياً في الميدان، ولا يخفى أنه لا يمكن أن يتطوع أحد مع أي جهاز رسمي إلا وجميع بياناته موجودة عند الأجهزة الأمنية، ومحل تطوعهم بين نقاط التفتيش يمنعون الناس من الخروج من الأحياء التي تقطنها الجالية ومن التجمعات تنفيذاً للحظر".

وحول المقطع الذي ظهر فيه رجل يتحدث باللغة البورمية، قال "سألت أحد البورميين عنه وعن ترجمته فأفاد أن المقطع قبل أيام وليس اليوم، وحقيقته أن الظاهر في المقطع يتحدث فيه عن أن هذا الشاب قد خرج في وقت منع التجول وتعرض للضرب من قبل بعض المتعاونين الذين يمنعون الناس من التجول والتجمعات وتم وضعه في مكان مخصص حتى يأتي الإسعاف، أما كلامه عن تعامل الكفار فإنه يقول فيه إن تعامل هؤلاء الذين ضربوه تعامل لا يفعله الكافر مع مسلم فليس فيه أي ذكر للمملكة، بل إن انتظارهم الإسعاف دليل أن الدولة تقدم كامل الرعاية لهم بفضل الله".