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بعد التنسيق مع الجهات المعنية.. عودة موظفي الصحة من أهالي القطيف للعمل بالدمام غداً

مصادر "سبق": سيتم رفع مباشراتهم من قبل إداراتهم للموارد البشرية لاستكمال الإجراءات

علمت " سبق " من مصادرها أن غداً الأربعاء يتم عودة موظفي أهالي محافظة القطيف لمزاولة أعمالهم الصحية بالقطاع الحكومي بمدينة الدمام بعد التنسيق والترتيب مع الجهات المعنية.

وذكرت المصادر أن الإدارات المعنية تتابع عودة الموظفين من المناطق الخاضعة للحظر بمحافظة القطيف للعمل في مدينة الدمام وإصدار التصاريح اللازمة للتنقل خلال فترة منع التجول والبدء في أعمالهم من صباح غد الأربعاء.
وأضافت المصادر أنه سيتم الرفع بمباشرة الموظفين من قبل إداراتهم إلى الموارد البشرية لاستكمال الإجراءات الإدارية والمالية.

محافظة القطيف مدينة الدمام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد التنسيق مع الجهات المعنية.. عودة موظفي الصحة من أهالي القطيف للعمل بالدمام غداً
سبق

علمت " سبق " من مصادرها أن غداً الأربعاء يتم عودة موظفي أهالي محافظة القطيف لمزاولة أعمالهم الصحية بالقطاع الحكومي بمدينة الدمام بعد التنسيق والترتيب مع الجهات المعنية.

وذكرت المصادر أن الإدارات المعنية تتابع عودة الموظفين من المناطق الخاضعة للحظر بمحافظة القطيف للعمل في مدينة الدمام وإصدار التصاريح اللازمة للتنقل خلال فترة منع التجول والبدء في أعمالهم من صباح غد الأربعاء.
وأضافت المصادر أنه سيتم الرفع بمباشرة الموظفين من قبل إداراتهم إلى الموارد البشرية لاستكمال الإجراءات الإدارية والمالية.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
07:20 PM

بعد التنسيق مع الجهات المعنية.. عودة موظفي الصحة من أهالي القطيف للعمل بالدمام غداً

مصادر "سبق": سيتم رفع مباشراتهم من قبل إداراتهم للموارد البشرية لاستكمال الإجراءات

A A A
عبدالله السالم - الدمام
0
2,199

علمت " سبق " من مصادرها أن غداً الأربعاء يتم عودة موظفي أهالي محافظة القطيف لمزاولة أعمالهم الصحية بالقطاع الحكومي بمدينة الدمام بعد التنسيق والترتيب مع الجهات المعنية.

وذكرت المصادر أن الإدارات المعنية تتابع عودة الموظفين من المناطق الخاضعة للحظر بمحافظة القطيف للعمل في مدينة الدمام وإصدار التصاريح اللازمة للتنقل خلال فترة منع التجول والبدء في أعمالهم من صباح غد الأربعاء.
وأضافت المصادر أنه سيتم الرفع بمباشرة الموظفين من قبل إداراتهم إلى الموارد البشرية لاستكمال الإجراءات الإدارية والمالية.

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