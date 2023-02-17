النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بريطانيا تعلن عن تطوير أقوى كمبيوتر في العالم.. ماذا يفعل؟

الحكومة تعتزم استثمار 1.2 مليار جنيه إسترليني فيه

من أجل تطوير ما قالت إنه أقوى جهاز كمبيوتر عملاق في العالم، أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم استثمار 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار).

وكشفت "رويترز" أن الكمبيوتر الجديد سوف يُستخدم لتقديم نشرات أكثر دقة عن الطقس والمناخ.

كما سيتم الاعتماد على الكمبيوتر العملاق الجديد، الذي ستُديره هيئة الطقس بالبلاد، في التنبؤ بالعواصف بدرجة أكثر دقة، وتحديد أنسب المواقع لإقامة مصدات لمياه الفيضانات والتنبؤ بالتغيرات في المناخ العالمي.

وسيقدم الجهاز أيضًا تنبؤات أفضل للمطارات تتيح لها الاستعداد لأي طوارئ، كما سيمنح قطاع الطاقة معلومات أكثر تفصيلًا.

وينتهي أجَل أجهزة الكمبيوتر العملاقة الحالية في هيئة الطقس البريطانية، في أواخر عام 2022.

بريطانيا تطوير أقوى كمبيوتر

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
بريطانيا تعلن عن تطوير أقوى كمبيوتر في العالم.. ماذا يفعل؟
سبق

من أجل تطوير ما قالت إنه أقوى جهاز كمبيوتر عملاق في العالم، أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم استثمار 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار).

وكشفت "رويترز" أن الكمبيوتر الجديد سوف يُستخدم لتقديم نشرات أكثر دقة عن الطقس والمناخ.

كما سيتم الاعتماد على الكمبيوتر العملاق الجديد، الذي ستُديره هيئة الطقس بالبلاد، في التنبؤ بالعواصف بدرجة أكثر دقة، وتحديد أنسب المواقع لإقامة مصدات لمياه الفيضانات والتنبؤ بالتغيرات في المناخ العالمي.

وسيقدم الجهاز أيضًا تنبؤات أفضل للمطارات تتيح لها الاستعداد لأي طوارئ، كما سيمنح قطاع الطاقة معلومات أكثر تفصيلًا.

وينتهي أجَل أجهزة الكمبيوتر العملاقة الحالية في هيئة الطقس البريطانية، في أواخر عام 2022.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
09:20 AM

بريطانيا تعلن عن تطوير أقوى كمبيوتر في العالم.. ماذا يفعل؟

الحكومة تعتزم استثمار 1.2 مليار جنيه إسترليني فيه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
819

من أجل تطوير ما قالت إنه أقوى جهاز كمبيوتر عملاق في العالم، أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم استثمار 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار).

وكشفت "رويترز" أن الكمبيوتر الجديد سوف يُستخدم لتقديم نشرات أكثر دقة عن الطقس والمناخ.

كما سيتم الاعتماد على الكمبيوتر العملاق الجديد، الذي ستُديره هيئة الطقس بالبلاد، في التنبؤ بالعواصف بدرجة أكثر دقة، وتحديد أنسب المواقع لإقامة مصدات لمياه الفيضانات والتنبؤ بالتغيرات في المناخ العالمي.

وسيقدم الجهاز أيضًا تنبؤات أفضل للمطارات تتيح لها الاستعداد لأي طوارئ، كما سيمنح قطاع الطاقة معلومات أكثر تفصيلًا.

وينتهي أجَل أجهزة الكمبيوتر العملاقة الحالية في هيئة الطقس البريطانية، في أواخر عام 2022.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,636
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,651
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,335
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,730

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة