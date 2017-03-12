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مدير صحة الطائف يحيل 11 موظفاً للتحقيق بأم الدوم

في طريق عودته من زيارة معلنة

علمت "سبق" من مصادر مطلعة أن مدير الصحة في الطائف سعيد بن جابر القحطاني أحال 11 موظفاً بمستشفى أم الدوم العام للتحقيق وذلك خلال جولة مفاجئة بعد عودته من زيارة رسمية لمستشفى ظلم العام يرافقه مساعده للخدمات المساندة الدكتور فواز الزايدي، في الوقت الذي وقف فيه على أقسام الطوارئ واستعرض إجراء مكافحة العدوى وراجع مستوى تقديم الخدمات الصحية.

وكشفت المصادر أن مخالفات الموظفين تركزت في مجملها على مغادرة مواقعهم في وقت مبكر اليوم الخميس.

وكان القحطاني قد زار مستشفى ظلم العام وتفقد عدداً من المواقع هناك قبل أن يقرر زيارة مستشفى أم الدوم في طريق عودته.

صحة الطائف الطائف مستشفى أم الدوم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير صحة الطائف يحيل 11 موظفاً للتحقيق بأم الدوم
سبق

علمت "سبق" من مصادر مطلعة أن مدير الصحة في الطائف سعيد بن جابر القحطاني أحال 11 موظفاً بمستشفى أم الدوم العام للتحقيق وذلك خلال جولة مفاجئة بعد عودته من زيارة رسمية لمستشفى ظلم العام يرافقه مساعده للخدمات المساندة الدكتور فواز الزايدي، في الوقت الذي وقف فيه على أقسام الطوارئ واستعرض إجراء مكافحة العدوى وراجع مستوى تقديم الخدمات الصحية.

وكشفت المصادر أن مخالفات الموظفين تركزت في مجملها على مغادرة مواقعهم في وقت مبكر اليوم الخميس.

وكان القحطاني قد زار مستشفى ظلم العام وتفقد عدداً من المواقع هناك قبل أن يقرر زيارة مستشفى أم الدوم في طريق عودته.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
08:38 PM

مدير صحة الطائف يحيل 11 موظفاً للتحقيق بأم الدوم

في طريق عودته من زيارة معلنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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علمت "سبق" من مصادر مطلعة أن مدير الصحة في الطائف سعيد بن جابر القحطاني أحال 11 موظفاً بمستشفى أم الدوم العام للتحقيق وذلك خلال جولة مفاجئة بعد عودته من زيارة رسمية لمستشفى ظلم العام يرافقه مساعده للخدمات المساندة الدكتور فواز الزايدي، في الوقت الذي وقف فيه على أقسام الطوارئ واستعرض إجراء مكافحة العدوى وراجع مستوى تقديم الخدمات الصحية.

وكشفت المصادر أن مخالفات الموظفين تركزت في مجملها على مغادرة مواقعهم في وقت مبكر اليوم الخميس.

وكان القحطاني قد زار مستشفى ظلم العام وتفقد عدداً من المواقع هناك قبل أن يقرر زيارة مستشفى أم الدوم في طريق عودته.

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