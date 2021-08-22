هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ارتوت على إثرها الأرض، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار. جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-08-22 هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ارتوت على إثرها الأرض، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440 07:24 PM

أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم





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هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ارتوت على إثرها الأرض، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.