أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ارتوت على إثرها الأرض، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ارتوت على إثرها الأرض، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ارتوت على إثرها الأرض، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ارتوت على إثرها الأرض، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.