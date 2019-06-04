سفير خادم الحرمين بالتشيك: ذكرى بيعة ولي العهد تجعلنا نستحضر المبادرات الجريئة والطموحات الكبيرة

قال: نفخر بحاضر سعودي خاضت فيه بلادنا غمار معركة التنافسية العالمية

قال نايف بن عبود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية التشيك، بمناسبة الذكرى الثانية لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليًّا للعهد: إنه تحل علينا الذكرى الثانية لمبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز متزامنة مع الأيام المباركة التي تعيشها الأمة، وهكذا هي توافقات التاريخ التي تربط بين الأحداث العظيمة على مر الزمان.

وأضاف: ذكرى بيعة ولي العهد تجعلنا نستحضر الكثير من المبادرات الجريئة والطموحات الكبيرة والإنجازات المتحققة التي تروي حكايات البطولة والعزيمة والعطاء والنماء.. وفي هذه الذكرى نستحضر بكل فخر فترة شامخة من الحاضر السعودي، خاضت فيها بلادنا غمار معركة التنافسية العالمية بكل اقتدار؛ فها هو الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية يخبرنا بأن السعودية قفزت في العام الأخير ثلاث عشرة مرتبة إلى الأمام، وتتبوأ بذلك المرتبة السادسة والعشرين. أما في مجموعة العشرين فقد تربعت السعودية على المرتبة السابعة متفوقة بذلك على عدد من اقتصادات متقدمة في العالم.

وزاد: اليوم إذ نرفع إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أطيب تهانينا بمناسبة ذكرى البيعة فإننا نعيد التأكيد مجددًا على تلك البيعة، وعلى ولائنا واعتزازنا بالرجل الذي اختاره مليكنا ليكون يده اليمنى في قيادة هذا الوطن العظيم، مؤمنين بأن الأقدار تعدنا بغد مشرق ومستقبل كريم.