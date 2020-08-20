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أمين التعاون الإسلامي يبحث مع السفير الأمريكي بالمملكة تعزيز الحوار وآلياته

أكدا على أهمية العلاقات والرغبة في المزيد لدعمها

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بمقر المنظمة بجدة اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية، جون أبي زيد.

وأكد الجانبان أهمية العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية والرغبة في المزيد لدعمها، وبحثا سبل تطوير التعاون في شتى المجالات وتعزيز الحوار وآلياته من أجل إعطاء دفعة جديدة للعلاقات.

وبحث الجانبان أهم المسائل ذات الاهتمام المشترك، وخاصة قضايا السلم والأمن والتعايش السلمي والتفاهم ومكافحة الإرهاب والتطرف.

كما استعرض الأمين العام جهود منظمة التعاون الإسلامي في مختلف الميادين.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين التعاون الإسلامي يبحث مع السفير الأمريكي بالمملكة تعزيز الحوار وآلياته
سبق

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بمقر المنظمة بجدة اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية، جون أبي زيد.

وأكد الجانبان أهمية العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية والرغبة في المزيد لدعمها، وبحثا سبل تطوير التعاون في شتى المجالات وتعزيز الحوار وآلياته من أجل إعطاء دفعة جديدة للعلاقات.

وبحث الجانبان أهم المسائل ذات الاهتمام المشترك، وخاصة قضايا السلم والأمن والتعايش السلمي والتفاهم ومكافحة الإرهاب والتطرف.

كما استعرض الأمين العام جهود منظمة التعاون الإسلامي في مختلف الميادين.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
04:47 PM

أمين التعاون الإسلامي يبحث مع السفير الأمريكي بالمملكة تعزيز الحوار وآلياته

أكدا على أهمية العلاقات والرغبة في المزيد لدعمها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
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استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بمقر المنظمة بجدة اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية، جون أبي زيد.

وأكد الجانبان أهمية العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية والرغبة في المزيد لدعمها، وبحثا سبل تطوير التعاون في شتى المجالات وتعزيز الحوار وآلياته من أجل إعطاء دفعة جديدة للعلاقات.

وبحث الجانبان أهم المسائل ذات الاهتمام المشترك، وخاصة قضايا السلم والأمن والتعايش السلمي والتفاهم ومكافحة الإرهاب والتطرف.

كما استعرض الأمين العام جهود منظمة التعاون الإسلامي في مختلف الميادين.

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