كشف الحساب الرسمي بالعملاء في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أن المطلقة التي لديها ابن فأكثر؛ تعد "أسرة مستقلة"، ولا يشترط استقلالها في المسكن في نظام الضمان الاجتماعي المطور. وقال الحساب في رده على عددٍ من المستفيدين: "سيتم احتساب المطلقة التي لديها ابن فأكثر "كأسرة مستقلة"، سواءً كانت تسكن في منزل والدها أو غيره، ولا يشترط استقلالها في المسكن". ‏‎‎وأضاف: "المطلقة التي ليس لديها أبناء سيتم دراسة استحقاقها مع الأسرة التي تعيش معها بناءً على معايير الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور".

"الموارد البشرية": المطلقة التي لديها ابن فأكثر تعد "أسرة مستقلة" منصور الشلاقي سبق 2021-12-23 كشف الحساب الرسمي بالعملاء في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أن المطلقة التي لديها ابن فأكثر؛ تعد "أسرة مستقلة"، ولا يشترط استقلالها في المسكن في نظام الضمان الاجتماعي المطور.



وقال الحساب في رده على عددٍ من المستفيدين: "سيتم احتساب المطلقة التي لديها ابن فأكثر "كأسرة مستقلة"، سواءً كانت تسكن في منزل والدها أو غيره، ولا يشترط استقلالها في المسكن".



‏‎‎وأضاف: "المطلقة التي ليس لديها أبناء سيتم دراسة استحقاقها مع الأسرة التي تعيش معها بناءً على معايير الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور".

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443 10:49 PM

"الموارد البشرية": المطلقة التي لديها ابن فأكثر تعد "أسرة مستقلة" قال إنها لا يشترط استقلالها في المسكن في نظام الضمان الاجتماعي المطور





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كشف الحساب الرسمي بالعملاء في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أن المطلقة التي لديها ابن فأكثر؛ تعد "أسرة مستقلة"، ولا يشترط استقلالها في المسكن في نظام الضمان الاجتماعي المطور.



وقال الحساب في رده على عددٍ من المستفيدين: "سيتم احتساب المطلقة التي لديها ابن فأكثر "كأسرة مستقلة"، سواءً كانت تسكن في منزل والدها أو غيره، ولا يشترط استقلالها في المسكن".



‏‎‎وأضاف: "المطلقة التي ليس لديها أبناء سيتم دراسة استحقاقها مع الأسرة التي تعيش معها بناءً على معايير الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور".