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"الموارد البشرية": المطلقة التي لديها ابن فأكثر تعد "أسرة مستقلة"

قال إنها لا يشترط استقلالها في المسكن في نظام الضمان الاجتماعي المطور

كشف الحساب الرسمي بالعملاء في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أن المطلقة التي لديها ابن فأكثر؛ تعد "أسرة مستقلة"، ولا يشترط استقلالها في المسكن في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

وقال الحساب في رده على عددٍ من المستفيدين: "سيتم احتساب المطلقة التي لديها ابن فأكثر "كأسرة مستقلة"، سواءً كانت تسكن في منزل والدها أو غيره، ولا يشترط استقلالها في المسكن".

‏‎‎وأضاف: "المطلقة التي ليس لديها أبناء سيتم دراسة استحقاقها مع الأسرة التي تعيش معها بناءً على معايير الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور".

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية": المطلقة التي لديها ابن فأكثر تعد "أسرة مستقلة"
سبق

كشف الحساب الرسمي بالعملاء في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أن المطلقة التي لديها ابن فأكثر؛ تعد "أسرة مستقلة"، ولا يشترط استقلالها في المسكن في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

وقال الحساب في رده على عددٍ من المستفيدين: "سيتم احتساب المطلقة التي لديها ابن فأكثر "كأسرة مستقلة"، سواءً كانت تسكن في منزل والدها أو غيره، ولا يشترط استقلالها في المسكن".

‏‎‎وأضاف: "المطلقة التي ليس لديها أبناء سيتم دراسة استحقاقها مع الأسرة التي تعيش معها بناءً على معايير الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور".

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
10:49 PM

"الموارد البشرية": المطلقة التي لديها ابن فأكثر تعد "أسرة مستقلة"

قال إنها لا يشترط استقلالها في المسكن في نظام الضمان الاجتماعي المطور

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
11
6,506

كشف الحساب الرسمي بالعملاء في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أن المطلقة التي لديها ابن فأكثر؛ تعد "أسرة مستقلة"، ولا يشترط استقلالها في المسكن في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

وقال الحساب في رده على عددٍ من المستفيدين: "سيتم احتساب المطلقة التي لديها ابن فأكثر "كأسرة مستقلة"، سواءً كانت تسكن في منزل والدها أو غيره، ولا يشترط استقلالها في المسكن".

‏‎‎وأضاف: "المطلقة التي ليس لديها أبناء سيتم دراسة استحقاقها مع الأسرة التي تعيش معها بناءً على معايير الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور".

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