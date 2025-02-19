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عقب تنبيه "الأرصاد".. "مدني تبوك": تقلبات مؤثرة وندعو للحذر

تضمّنت ضرورة الانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر؛ نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وفقاً للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأشارت "الأرصاد" إلى هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، مع استمرارية الحالة حتى الساعة 11 مساء هذا اليوم على مدن تبوك وتيماء وضباء وأملج والبدع وحقل والوجه.

ودعا المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بالمنطقة الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والابتعاد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.

وشدد على ضرورة تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إلى جانب الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وقال "الشمري": مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة؛ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

وأكد على الجميع سواء من أهالي المنطقة أو زائريها إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الدفاع المدني ومتابعة التحذيرات التي يصدرها عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa وحساباته الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدفاع المدني التقلبات الجوية المؤثرة منطقة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقب تنبيه "الأرصاد".. "مدني تبوك": تقلبات مؤثرة وندعو للحذر
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر؛ نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وفقاً للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأشارت "الأرصاد" إلى هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، مع استمرارية الحالة حتى الساعة 11 مساء هذا اليوم على مدن تبوك وتيماء وضباء وأملج والبدع وحقل والوجه.

ودعا المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بالمنطقة الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والابتعاد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.

وشدد على ضرورة تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إلى جانب الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وقال "الشمري": مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة؛ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

وأكد على الجميع سواء من أهالي المنطقة أو زائريها إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الدفاع المدني ومتابعة التحذيرات التي يصدرها عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa وحساباته الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
03:47 PM
اخر تعديل
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
05:00 PM

عقب تنبيه "الأرصاد".. "مدني تبوك": تقلبات مؤثرة وندعو للحذر

تضمّنت ضرورة الانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر؛ نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وفقاً للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأشارت "الأرصاد" إلى هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، مع استمرارية الحالة حتى الساعة 11 مساء هذا اليوم على مدن تبوك وتيماء وضباء وأملج والبدع وحقل والوجه.

ودعا المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بالمنطقة الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والابتعاد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.

وشدد على ضرورة تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إلى جانب الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وقال "الشمري": مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة؛ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

وأكد على الجميع سواء من أهالي المنطقة أو زائريها إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الدفاع المدني ومتابعة التحذيرات التي يصدرها عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa وحساباته الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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