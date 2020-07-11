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موريتانيا تسجل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5203

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني، سيدي ولد الزحاف؛ عن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5203 إصابات مؤكدة في البلاد.

وأضاف المسؤول الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا؛ أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر القيام بـ909 تحليلات مخبرية، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد تسجيل 85 حالة شفاء إلى 2111 شخصًا.

وابلغ عن تسجيل حالتي وفاة بهذا الوباء، ليصبح عدد المتوفين 146 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد

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موريتانيا تسجل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني، سيدي ولد الزحاف؛ عن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5203 إصابات مؤكدة في البلاد.

وأضاف المسؤول الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا؛ أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر القيام بـ909 تحليلات مخبرية، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد تسجيل 85 حالة شفاء إلى 2111 شخصًا.

وابلغ عن تسجيل حالتي وفاة بهذا الوباء، ليصبح عدد المتوفين 146 شخصًا.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
10:16 AM

موريتانيا تسجل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5203

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني، سيدي ولد الزحاف؛ عن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5203 إصابات مؤكدة في البلاد.

وأضاف المسؤول الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا؛ أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر القيام بـ909 تحليلات مخبرية، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد تسجيل 85 حالة شفاء إلى 2111 شخصًا.

وابلغ عن تسجيل حالتي وفاة بهذا الوباء، ليصبح عدد المتوفين 146 شخصًا.

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