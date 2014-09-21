البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة "الدبيبة"

أغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائباً

أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائباً حضروا جلسة، اليوم (الثلاثاء).

جاء ذلك في تصريح مقتضب لـ"بليحق" على صفحته الرسمية في "فيسبوك".

وتوترت العلاقة بين البرلمان الليبي والحكومة بقيادة عبدالحميد الدبيبة، بعد اتهامها للمجلس بعرقلة عملها، وعدم صرف الميزانية المخصصة لها، لمباشرة أعمالها المكلفة بها.