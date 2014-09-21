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البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة "الدبيبة"

أغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائباً

أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائباً حضروا جلسة، اليوم (الثلاثاء).

جاء ذلك في تصريح مقتضب لـ"بليحق" على صفحته الرسمية في "فيسبوك".

وتوترت العلاقة بين البرلمان الليبي والحكومة بقيادة عبدالحميد الدبيبة، بعد اتهامها للمجلس بعرقلة عملها، وعدم صرف الميزانية المخصصة لها، لمباشرة أعمالها المكلفة بها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة "الدبيبة"
سبق

أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائباً حضروا جلسة، اليوم (الثلاثاء).

جاء ذلك في تصريح مقتضب لـ"بليحق" على صفحته الرسمية في "فيسبوك".

وتوترت العلاقة بين البرلمان الليبي والحكومة بقيادة عبدالحميد الدبيبة، بعد اتهامها للمجلس بعرقلة عملها، وعدم صرف الميزانية المخصصة لها، لمباشرة أعمالها المكلفة بها.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
02:31 PM

البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة "الدبيبة"

أغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائباً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائباً حضروا جلسة، اليوم (الثلاثاء).

جاء ذلك في تصريح مقتضب لـ"بليحق" على صفحته الرسمية في "فيسبوك".

وتوترت العلاقة بين البرلمان الليبي والحكومة بقيادة عبدالحميد الدبيبة، بعد اتهامها للمجلس بعرقلة عملها، وعدم صرف الميزانية المخصصة لها، لمباشرة أعمالها المكلفة بها.

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