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أمطار نجران تغرق الشوارع وتكشف سوء شبكات تصريف أحياء القطاع الجنوبي

غمرت المنازل والمحال.. الأهالي: المشاهد متكررة ونطالب بالتحقيق والمحاسبة

كشفت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة نجران مساء أمس، سوء واقع تصريف مياه الأمطار في أحياء القطاع الجنوبي، وعدة مواقع أخرى.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي زود بها مواطنون "سبق"، دخول مياه الأمطار لمنزل أحد المواطنين، وقد غمرت المياه محال ومنازل، واحتجزت سيارات، وقتلت الماشية؛ وهي الحوادث المتكررة التي يعانيها سكان القطاع الجنوبي بنجران عند الأمطار والسيول مرددين: متى يتم حل المشكلات مع التصريف، وتنتهي معاناتنا؟ وأين وعود أمانة نجران ومشاريع التصريف التي تعلن عنها؟

وناشد أهالي القطاع الجنوبي بأحياء رجلا والشرفة أمير منطقة نجران بالتوجيه للجهات المسؤولة بالتحقيق والمحاسبة مع المقصرين، وسرعة إنشاء مشاريع التصريف اللازمة التي تقي المواطنين مخاطر السيول والهلاك غرقاً.

وكانت قد أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بالمواطنين توخي الحذر والحيطة أثناء الأمطار، وحذرت من نزول بطون الأودية في حالة جريان السيول، وعدم المجازفة بعبور الأودية، ومتابعة تعليمات الدفاع المدني.

وأشارت المديرية إلى أن جميع فِرق الدفاع المدني على أتم الاستعداد لمباشرة الحوادث التي قد تنتج من الأمطار والسيول.

الأمطار الغزيرة منطقة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار نجران تغرق الشوارع وتكشف سوء شبكات تصريف أحياء القطاع الجنوبي
سبق

كشفت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة نجران مساء أمس، سوء واقع تصريف مياه الأمطار في أحياء القطاع الجنوبي، وعدة مواقع أخرى.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي زود بها مواطنون "سبق"، دخول مياه الأمطار لمنزل أحد المواطنين، وقد غمرت المياه محال ومنازل، واحتجزت سيارات، وقتلت الماشية؛ وهي الحوادث المتكررة التي يعانيها سكان القطاع الجنوبي بنجران عند الأمطار والسيول مرددين: متى يتم حل المشكلات مع التصريف، وتنتهي معاناتنا؟ وأين وعود أمانة نجران ومشاريع التصريف التي تعلن عنها؟

وناشد أهالي القطاع الجنوبي بأحياء رجلا والشرفة أمير منطقة نجران بالتوجيه للجهات المسؤولة بالتحقيق والمحاسبة مع المقصرين، وسرعة إنشاء مشاريع التصريف اللازمة التي تقي المواطنين مخاطر السيول والهلاك غرقاً.

وكانت قد أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بالمواطنين توخي الحذر والحيطة أثناء الأمطار، وحذرت من نزول بطون الأودية في حالة جريان السيول، وعدم المجازفة بعبور الأودية، ومتابعة تعليمات الدفاع المدني.

وأشارت المديرية إلى أن جميع فِرق الدفاع المدني على أتم الاستعداد لمباشرة الحوادث التي قد تنتج من الأمطار والسيول.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
02:57 PM

أمطار نجران تغرق الشوارع وتكشف سوء شبكات تصريف أحياء القطاع الجنوبي

غمرت المنازل والمحال.. الأهالي: المشاهد متكررة ونطالب بالتحقيق والمحاسبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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كشفت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة نجران مساء أمس، سوء واقع تصريف مياه الأمطار في أحياء القطاع الجنوبي، وعدة مواقع أخرى.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي زود بها مواطنون "سبق"، دخول مياه الأمطار لمنزل أحد المواطنين، وقد غمرت المياه محال ومنازل، واحتجزت سيارات، وقتلت الماشية؛ وهي الحوادث المتكررة التي يعانيها سكان القطاع الجنوبي بنجران عند الأمطار والسيول مرددين: متى يتم حل المشكلات مع التصريف، وتنتهي معاناتنا؟ وأين وعود أمانة نجران ومشاريع التصريف التي تعلن عنها؟

وناشد أهالي القطاع الجنوبي بأحياء رجلا والشرفة أمير منطقة نجران بالتوجيه للجهات المسؤولة بالتحقيق والمحاسبة مع المقصرين، وسرعة إنشاء مشاريع التصريف اللازمة التي تقي المواطنين مخاطر السيول والهلاك غرقاً.

وكانت قد أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بالمواطنين توخي الحذر والحيطة أثناء الأمطار، وحذرت من نزول بطون الأودية في حالة جريان السيول، وعدم المجازفة بعبور الأودية، ومتابعة تعليمات الدفاع المدني.

وأشارت المديرية إلى أن جميع فِرق الدفاع المدني على أتم الاستعداد لمباشرة الحوادث التي قد تنتج من الأمطار والسيول.

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