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"بر العارضة" تكرم متطوعيها بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي ٢٠٢١م

بحضور المحافظ وقائد قوات الأفواج الأمنية

بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي ٢٠٢١م، أقامت جمعية البر بالعارضة في جازان اليوم، ممثلة في وحدة التطوع بالجمعية، حفل تكريم المتطوعين الدائمين، بحضور المحافظ وقائد قوات الأفواج الأمنية.

وفي كلمته بالحفل، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية عطية دوشي أن الجمعية أولت التطوع أهميته ضمن رؤيتها وخطتها الاستراتيجية لتوافق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ للوصول إلى مليون متطوع.

وقدم عرضاً لأبرز المنجزات في وحدة التطوع خلال العام الحالي ٢٠٢١م وأهداف الجمعية في العام المقبل ضمن خطة التنفيذية ٢٠٢٢م، وقدم شكره للمتطوعين وللجهات الداعمة للجمعية في تحقيق أهدافها ولحكومة خادم الحرمين الشريفين على دعمها السخي والمتواصل للقطاع الثالث كونه أصبح شريكًا في تنمية المجتمع.

وفي كلمة المتطوعين التي ألقاها الدكتور خالد معشي أشار إلى أثر التطوع على المتطوعين وحرصهم على إنجاح البرامج التطوعية وتحقيق رؤية المملكة، مبينًا أن العمل التطوعي منحهم خبرة كبيرة في الحياة وسعادة في تحقيق الذات، شاكراً لبر العارضة دعمها لهم.

ووجه شكره للمتطوعين، لافتًا بأن معظم المتطوعين مستمرون مع الجمعية منذ تأسيسها.

من جانب آخر، قدم محافظ العارضة إبراهيم الألمعي شكره وتقديره للمتطوعين لدورهم البارز في تنفيذ مشاريع الجمعية الخيرية.
واختتم الحفل بتكريم المتطوعين نظير جهودهم المميزة في مشاريع الجمعية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بر العارضة" تكرم متطوعيها بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي ٢٠٢١م
سبق

بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي ٢٠٢١م، أقامت جمعية البر بالعارضة في جازان اليوم، ممثلة في وحدة التطوع بالجمعية، حفل تكريم المتطوعين الدائمين، بحضور المحافظ وقائد قوات الأفواج الأمنية.

وفي كلمته بالحفل، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية عطية دوشي أن الجمعية أولت التطوع أهميته ضمن رؤيتها وخطتها الاستراتيجية لتوافق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ للوصول إلى مليون متطوع.

وقدم عرضاً لأبرز المنجزات في وحدة التطوع خلال العام الحالي ٢٠٢١م وأهداف الجمعية في العام المقبل ضمن خطة التنفيذية ٢٠٢٢م، وقدم شكره للمتطوعين وللجهات الداعمة للجمعية في تحقيق أهدافها ولحكومة خادم الحرمين الشريفين على دعمها السخي والمتواصل للقطاع الثالث كونه أصبح شريكًا في تنمية المجتمع.

وفي كلمة المتطوعين التي ألقاها الدكتور خالد معشي أشار إلى أثر التطوع على المتطوعين وحرصهم على إنجاح البرامج التطوعية وتحقيق رؤية المملكة، مبينًا أن العمل التطوعي منحهم خبرة كبيرة في الحياة وسعادة في تحقيق الذات، شاكراً لبر العارضة دعمها لهم.

ووجه شكره للمتطوعين، لافتًا بأن معظم المتطوعين مستمرون مع الجمعية منذ تأسيسها.

من جانب آخر، قدم محافظ العارضة إبراهيم الألمعي شكره وتقديره للمتطوعين لدورهم البارز في تنفيذ مشاريع الجمعية الخيرية.
واختتم الحفل بتكريم المتطوعين نظير جهودهم المميزة في مشاريع الجمعية.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
06:49 PM

"بر العارضة" تكرم متطوعيها بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي ٢٠٢١م

بحضور المحافظ وقائد قوات الأفواج الأمنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي ٢٠٢١م، أقامت جمعية البر بالعارضة في جازان اليوم، ممثلة في وحدة التطوع بالجمعية، حفل تكريم المتطوعين الدائمين، بحضور المحافظ وقائد قوات الأفواج الأمنية.

وفي كلمته بالحفل، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية عطية دوشي أن الجمعية أولت التطوع أهميته ضمن رؤيتها وخطتها الاستراتيجية لتوافق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ للوصول إلى مليون متطوع.

وقدم عرضاً لأبرز المنجزات في وحدة التطوع خلال العام الحالي ٢٠٢١م وأهداف الجمعية في العام المقبل ضمن خطة التنفيذية ٢٠٢٢م، وقدم شكره للمتطوعين وللجهات الداعمة للجمعية في تحقيق أهدافها ولحكومة خادم الحرمين الشريفين على دعمها السخي والمتواصل للقطاع الثالث كونه أصبح شريكًا في تنمية المجتمع.

وفي كلمة المتطوعين التي ألقاها الدكتور خالد معشي أشار إلى أثر التطوع على المتطوعين وحرصهم على إنجاح البرامج التطوعية وتحقيق رؤية المملكة، مبينًا أن العمل التطوعي منحهم خبرة كبيرة في الحياة وسعادة في تحقيق الذات، شاكراً لبر العارضة دعمها لهم.

ووجه شكره للمتطوعين، لافتًا بأن معظم المتطوعين مستمرون مع الجمعية منذ تأسيسها.

من جانب آخر، قدم محافظ العارضة إبراهيم الألمعي شكره وتقديره للمتطوعين لدورهم البارز في تنفيذ مشاريع الجمعية الخيرية.
واختتم الحفل بتكريم المتطوعين نظير جهودهم المميزة في مشاريع الجمعية.

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