ووفق "رويترز" أوضحت اللجنة أن الجائزة ستُقسّم بالتساوي على الباحثين الثلاثة.

وذكرت لجنة الجائزة، أن الباحثين استحقوا الجائزة عن أبحاثهم حول أفضل الطرق لمحاربة الفقر في العالم، وذلك عبر تقسيم هذه المشكلة إلى تساؤلات أصغر قابلة للإدارة بصورة أفضل، مثل التدخلات الأكثر فعالية لتحسين صحة الطفل.

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الإثنين، فوز الهندي أبهيجيت بانيرجي؛ والفرنسية إستير دوفلو؛ والأمريكي مايكل كريمر؛ بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2019.

"نوبل" للاقتصاد من نصيب "هندي وفرنسية وأمريكي" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-14 أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الإثنين، فوز الهندي أبهيجيت بانيرجي؛ والفرنسية إستير دوفلو؛ والأمريكي مايكل كريمر؛ بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2019. وذكرت لجنة الجائزة، أن الباحثين استحقوا الجائزة عن أبحاثهم حول أفضل الطرق لمحاربة الفقر في العالم، وذلك عبر تقسيم هذه المشكلة إلى تساؤلات أصغر قابلة للإدارة بصورة أفضل، مثل التدخلات الأكثر فعالية لتحسين صحة الطفل. ووفق "رويترز" أوضحت اللجنة أن الجائزة ستُقسّم بالتساوي على الباحثين الثلاثة.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441 01:39 PM

"نوبل" للاقتصاد من نصيب "هندي وفرنسية وأمريكي" عن أبحاثهم حول أفضل الطرق لمحاربة الفقر في العالم





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أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الإثنين، فوز الهندي أبهيجيت بانيرجي؛ والفرنسية إستير دوفلو؛ والأمريكي مايكل كريمر؛ بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2019.

وذكرت لجنة الجائزة، أن الباحثين استحقوا الجائزة عن أبحاثهم حول أفضل الطرق لمحاربة الفقر في العالم، وذلك عبر تقسيم هذه المشكلة إلى تساؤلات أصغر قابلة للإدارة بصورة أفضل، مثل التدخلات الأكثر فعالية لتحسين صحة الطفل.

ووفق "رويترز" أوضحت اللجنة أن الجائزة ستُقسّم بالتساوي على الباحثين الثلاثة.