قفزة يومية.. "كورونا" يضم 1.397 شخصاً لمصابيه في فرنسا

تسجيل 15 وفاة جديدة

سجلت السلطات الفرنسية اليوم (الثلاثاء)، 1.397 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنقضية، وهو ما يبلغ تقريبًا ضعف العدد المسجل أمس.

وأوضحت وزارة الصحة أن 15 وفاة جديدة سجلت بالمستشفيات جراء المرض، مقارنة مع زيادة بلغت 16 حالة خلال فترة ثلاثة أيام من السبت إلى الاثنين ليصل إجمالي الوفيات إلى 30.354، وفقاً لـ"رويترز".



وأضافت أن عدد الذين نقلوا إلى المستشفيات بسبب المرض انخفض من جديد، بعدما ارتفع أمس لأول مرة خلال شهرين ونصف.