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كم سعر جالون مياه زمزم المغلفة؟ هنا نصيب الشخص الواحد

الدفع إلكتروني وتوزيعها لطالبيها يبدأ من يوم الاثنين المقبل

علمت "سبق" أن عبوة ماء زمزم ذات السعة الموحدة (5 لترات)، والتي سيتم توزيعها للمنازل بمكة المكرمة ستكون قيمتها بسبعة ريالات ونصف الريال، عبر منصة "هناك" المتخصصة في استقبال الطلبات.

وقالت مصادر من داخل الشركة الموزعة لمياه زمزم المغلفة ذات الخمسة لترات، إن الدفع سيكون إلكترونيًا، ولن يقبل الدفع الكاش، وسيتم البدء في توزيع المياه لطالبيها بدءًا من يوم الاثنين المقبل، عن طريق منصة "هناك" Hnak.com.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن نصيب الشخص الواحد أربعة جوالين فقط، وسيتم استقبال الطلبات عن طريق منصة "هناك"، بحيث يتم إدخال رقم الهوية الوطنية للشخص، أو أفراد أسرته حال كان يريد طلب كمية على حسب عدد أفراد أسرته.

وبحسب المعلومات، فإن التوزيع في مراحله الأولى يشمل منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، فيما سيتم التوسع تدريجيًا في كل مناطق ومدن المملكة. ويعد سعر الجالون خارج خدمة التوصيل.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلنت أن مشروع سقيا زمزم بالتعاون مع شركة المياه الوطنية، سيبدأ في توزيع عبوات مياه زمزم مؤقتًا من خلال منصة "هناك" وشركة "بندة" لإيصالها للمنازل بدءًا من مدينة مكة المكرمة والتوسع تدريجيًا في كل مناطق ومدن المملكة.

ماء زمزم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كم سعر جالون مياه زمزم المغلفة؟ هنا نصيب الشخص الواحد
سبق

علمت "سبق" أن عبوة ماء زمزم ذات السعة الموحدة (5 لترات)، والتي سيتم توزيعها للمنازل بمكة المكرمة ستكون قيمتها بسبعة ريالات ونصف الريال، عبر منصة "هناك" المتخصصة في استقبال الطلبات.

وقالت مصادر من داخل الشركة الموزعة لمياه زمزم المغلفة ذات الخمسة لترات، إن الدفع سيكون إلكترونيًا، ولن يقبل الدفع الكاش، وسيتم البدء في توزيع المياه لطالبيها بدءًا من يوم الاثنين المقبل، عن طريق منصة "هناك" Hnak.com.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن نصيب الشخص الواحد أربعة جوالين فقط، وسيتم استقبال الطلبات عن طريق منصة "هناك"، بحيث يتم إدخال رقم الهوية الوطنية للشخص، أو أفراد أسرته حال كان يريد طلب كمية على حسب عدد أفراد أسرته.

وبحسب المعلومات، فإن التوزيع في مراحله الأولى يشمل منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، فيما سيتم التوسع تدريجيًا في كل مناطق ومدن المملكة. ويعد سعر الجالون خارج خدمة التوصيل.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلنت أن مشروع سقيا زمزم بالتعاون مع شركة المياه الوطنية، سيبدأ في توزيع عبوات مياه زمزم مؤقتًا من خلال منصة "هناك" وشركة "بندة" لإيصالها للمنازل بدءًا من مدينة مكة المكرمة والتوسع تدريجيًا في كل مناطق ومدن المملكة.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
01:14 AM

كم سعر جالون مياه زمزم المغلفة؟ هنا نصيب الشخص الواحد

الدفع إلكتروني وتوزيعها لطالبيها يبدأ من يوم الاثنين المقبل

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
25
65,995

علمت "سبق" أن عبوة ماء زمزم ذات السعة الموحدة (5 لترات)، والتي سيتم توزيعها للمنازل بمكة المكرمة ستكون قيمتها بسبعة ريالات ونصف الريال، عبر منصة "هناك" المتخصصة في استقبال الطلبات.

وقالت مصادر من داخل الشركة الموزعة لمياه زمزم المغلفة ذات الخمسة لترات، إن الدفع سيكون إلكترونيًا، ولن يقبل الدفع الكاش، وسيتم البدء في توزيع المياه لطالبيها بدءًا من يوم الاثنين المقبل، عن طريق منصة "هناك" Hnak.com.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن نصيب الشخص الواحد أربعة جوالين فقط، وسيتم استقبال الطلبات عن طريق منصة "هناك"، بحيث يتم إدخال رقم الهوية الوطنية للشخص، أو أفراد أسرته حال كان يريد طلب كمية على حسب عدد أفراد أسرته.

وبحسب المعلومات، فإن التوزيع في مراحله الأولى يشمل منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، فيما سيتم التوسع تدريجيًا في كل مناطق ومدن المملكة. ويعد سعر الجالون خارج خدمة التوصيل.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلنت أن مشروع سقيا زمزم بالتعاون مع شركة المياه الوطنية، سيبدأ في توزيع عبوات مياه زمزم مؤقتًا من خلال منصة "هناك" وشركة "بندة" لإيصالها للمنازل بدءًا من مدينة مكة المكرمة والتوسع تدريجيًا في كل مناطق ومدن المملكة.

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