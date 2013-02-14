للمتجهين إلى خميس مشيط.. "أمانة عسير": صيانة فواصل جسر الجفالي غداً

نبّهت سالكي طريق الملك فهد وفق أعمال ضمن مشروع صيانة الجسور والأنفاق

أهابت أمانة منطقة عسير، بسالكي طريق الملك فهد المتجهين إلى مدينة خميس مشيط، إلى أنه اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء سيتم البدء بأعمال صيانة فواصل جسر الجفالي.

وأوضحت "الأمانة"، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن أعمال صيانة فواصل جسر الجفالي تأتي "ضمن أعمال مشروع صيانة الجسور والأنفاق".