سعد الحريري لمعارضى مبادرة ماكرون: ستعضون أصابعكم ندمًا

قال: فرصة استثنائية سيكون من الصعب أن تتكرّر لوقف الانهيار

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، اليوم السبت، إلى أولئك الذين يصفقون اليوم لسقوط مبادرة الرئيس الفرنسي: إنكم ستعضون أصابعكم ندمًا.

وفي بيان قال رئيس الحكومة السابق: "مرة جديدة، يقدّم أهل السياسة في لبنان لأصدقائنا في العالم نموذجًا صارخًا عن الفشل في إدارة الشأن العام ومقاربة المصلحة الوطنية".

وأضاف في بيان أصدره تعليقًا على "اعتذار" رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب: "اللبنانيون يضعون اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب عن مواصلة تشكيل الحكومة اليوم، في خانة المعرقلين الذي لم تعد هناك حاجة لتسميتهم، وقد كشفوا عن أنفسهم في الداخل والخارج ولكل من هبّ من الأشقاء والأصدقاء لنجدة لبنان بعد الكارثة التي حلت ببيروت".

وتابع: "نقول إلى أولئك الذين يصفقون اليوم لسقوط مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إنكم ستعضّون أصابعكم ندمًا لخسارة صديق من أنبل الأصدقاء، ولهدر فرصة استثنائية سيكون من الصعب أن تتكرر لوقف الانهيار الاقتصادي ووضع البلاد على سكة الإصلاح المطلوب".

ورأى أن "مبادرة ماكرون لم تسقط؛ لأن الذي سقط هو النهج الذي يقود لبنان واللبنانيين إلى الخراب، ولن تنفع بعد ذلك أساليب تقاذف الاتهامات ورمي المسؤولية على الآخرين ووضع مكون رئيسي لبناني في مواجهة كل المكونات الأخرى.

وأضاف: "لقد كان لنا شرف التنازل من أجل لبنان وفتح ثغرة في الجدار المسدود، لمنع السقوط في المجهول والاستثمار المسؤول في المبادرة الفرنسية، غير أن الإصرار على إبقاء لبنان رهينة أجندات خارجية بات أمرًا يفوق طاقتنا على تدوير الزوايا وتقديم التضحيات".

وتابع: "هذه مناسبة لأتوجه بالتحية إلى الرئيس ماكرون، الذي بذل جهودًا غير مسبوقة لجمع القيادات على كلمة سواء، مؤكدًا له أن زيارتيه إلى بيروت، والتزامكم دعم لبنان وإعادة إعمار العاصمة ووقوفكم إلى جانب المنكوبين وأهالي الشهداء؛ ستبقى عنوانًا للصداقة الحقيقية ولعمق العلاقات بين الشعبين اللبناني والفرنسي، مهما عصفت بلبنان رياح التخلي عن المسؤوليات الوطنية".

وتوجه بالتحية إلى الرئيس مصطفى أديب، الذي تحمل مسؤولياته بكل جدارة والتزم حدود الدستور والمصلحة الوطنية حتى اللحظة الأخيرة.

وختم بيانه قائلًا: "حمى الله لبنان واللبنانيين".

ووفق رويترز: كان قد أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اليوم السبت، اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعد جهود استمرت قرابة شهر في ظل ضغوط فرنسية على زعماء لبنان للتكاتف حتى تخرج البلاد من أزمتها الطاحنة.

وقال أديب: إنه اعتذر عن متابعة تشكيل الحكومة بعدما اجتمع مع الرئيس ميشال عون، وأضاف: "تبين لي أن التوافق لم يعد قائمًا".