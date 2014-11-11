النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ملتقى الصناعيين" يقترح تحالفًا مع المستوردين لتنمية ودعم المحتوى المحلي

مستشار بـ"الصناعة" قدَّم ورقة عمل للوصول ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ لجودة اﻟﻤﺴﺘﻮرد

ناقشت منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين عددًا من الملفات الصناعية، واقترحت حزمة من الحلول للمساهمة في رفع وتنمية المحتوى المحلي. وتضمنت محاور النقاش ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ، وازدهارها، والاتجاهات الحديثة لتطوير اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت غير الﻧﻔﻄﻴﺔ التي ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ غير العادلة أو الإﻏﺮاق ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن.

وفي التفاصيل، أكدت المنصة - وهي مبادرة تطوعية، تضم مسؤولين حكوميين ورؤساء تنفيذيين ومتخصصين وموظفين كبارًا - أهمية المضي قُدمًا في ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ غير النفطية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي شددت على رفع وزﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات، وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ.

وفي هذا الصدد، أوضح المشرف العام على المنصة، المهندس جاسم الشمري، لـ"سبق" أن من ضمن المحاور ورقة عمل، تقدم بها عضو المنصة المستشار في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، المهندس البدر فودة، تضمنت العمل على إعداد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻮاءﻣﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻮاردات ﻟﺴﻠﻊ ﻣﺤﺪدة بهدف اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ إلى ﺟﻮدة ﺗﻜﺎﻓﺊ اﻟﻤﺴﺘﻮرد، وبسعر ﻳﻜﺎﻓﺊ اﻟﻤﺴﺘﻮرد، وفق اﻵﻟﻴﺔ التي تسهم في وﺿﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاد ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، والتنسيق مع ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺴﻌﻮدي، وكذلك اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

وأضاف "الشمري" بأن المنصة ناقشت دراسة تحليلية حول الاستراتيجية الوطنية الصناعية السعودية مقدمة من الدكتور فهد بن سليمان الدهيش، الرئيس والمدير التنفيذي شركة السيارات الوطنية السعودية (سنام)، وواقع الصناعة والتصنيع وسبب نهوضها في المملكة العربية السعودية.

وتضمنت الدراسة أنواع المسارات الصناعية، ومواقعها من حيث طبيعة العمليات والتصميم، وأنواع المنتجات الصناعية، وطرق تعزيزها ودعمها وحمايتها، والصناعات الاستهلاكية وتطويرها ونجاحها للوصول إلى المشاركة في التنافس على القاعدة التي عملت بها جميع الدول والأسواق المحلية والخارجية.

واعتبرت الدراسة أن القطاع الخاص السعودي يعد شريكًا حقيقيًّا في مختلف الصناعات التي تعتمد على دعم الدولة للمواد الخام بنسب عالية؛ وهو ما شجع على نهضة الصناعات الاستخراجية. وأوصت الدراسة بأهمية تطوير الصناعات المعرفية وأبعادها الاستراتيجية لبناء أسس الشراكة العلمية بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهو مطلب، وسيترتب عليه زيادة وتنويع الصادرات.

وقال "الشمري" إن الدراسة اشتملت على عدد من التوصيات والممكنات اللازمة لنجاح تطبيق الاستراتيجية الوطنية الصناعية للمملكة، منها تأسيس جهة حكومية حصرية، تتولى التنسيق وتقديم الخدمات كافة التي يحتاج إليها القطاع الصناعي، ومنح القطاع الصناعي الأراضي الصناعية مجانًا، ومشاركة الدولة في تكاليف تطوير المشاريع لمتخصصة في تصنيع المنتج النهائي لبناء أسماء تجارية وطنية (NationalBrands)، ومراجعة شروط الإقراض الصناعي؛ ليكون أكثر مرونة، ويلاءم متطلبات هذه المرحلة.

وأشار إلى أن المنصة ناقشت مبادرة دعم المنتج السعودي التي وجدت تفاعلاً كبيرًا من المهتمين في القطاع الصناعي والإعلامي؛ وهو ما أسهم في خلق صورة ذهنية إيجابية عن المنتج السعودي؛ وبالتالي المضي قُدمًا في تذليل المعوقات كافة حتى يصل المنتج إلى أعلى مستويات الجودة المطلوبة، والحضور الفاعل في الأسواق الداخلية والعالمية، إضافة إلى مناقشة العديد من المحاور الأخرى التي ستعمل المنصة على ربط محتواها بمبادرات تشاركية تنفيذية مع الجهات ذات العلاقة خلال الأيام القادمة.

ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين النفط اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ غير النفطية رؤية المملكة 2030 الصادرات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ملتقى الصناعيين" يقترح تحالفًا مع المستوردين لتنمية ودعم المحتوى المحلي
سبق

ناقشت منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين عددًا من الملفات الصناعية، واقترحت حزمة من الحلول للمساهمة في رفع وتنمية المحتوى المحلي. وتضمنت محاور النقاش ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ، وازدهارها، والاتجاهات الحديثة لتطوير اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت غير الﻧﻔﻄﻴﺔ التي ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ غير العادلة أو الإﻏﺮاق ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن.

وفي التفاصيل، أكدت المنصة - وهي مبادرة تطوعية، تضم مسؤولين حكوميين ورؤساء تنفيذيين ومتخصصين وموظفين كبارًا - أهمية المضي قُدمًا في ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ غير النفطية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي شددت على رفع وزﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات، وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ.

وفي هذا الصدد، أوضح المشرف العام على المنصة، المهندس جاسم الشمري، لـ"سبق" أن من ضمن المحاور ورقة عمل، تقدم بها عضو المنصة المستشار في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، المهندس البدر فودة، تضمنت العمل على إعداد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻮاءﻣﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻮاردات ﻟﺴﻠﻊ ﻣﺤﺪدة بهدف اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ إلى ﺟﻮدة ﺗﻜﺎﻓﺊ اﻟﻤﺴﺘﻮرد، وبسعر ﻳﻜﺎﻓﺊ اﻟﻤﺴﺘﻮرد، وفق اﻵﻟﻴﺔ التي تسهم في وﺿﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاد ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، والتنسيق مع ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺴﻌﻮدي، وكذلك اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

وأضاف "الشمري" بأن المنصة ناقشت دراسة تحليلية حول الاستراتيجية الوطنية الصناعية السعودية مقدمة من الدكتور فهد بن سليمان الدهيش، الرئيس والمدير التنفيذي شركة السيارات الوطنية السعودية (سنام)، وواقع الصناعة والتصنيع وسبب نهوضها في المملكة العربية السعودية.

وتضمنت الدراسة أنواع المسارات الصناعية، ومواقعها من حيث طبيعة العمليات والتصميم، وأنواع المنتجات الصناعية، وطرق تعزيزها ودعمها وحمايتها، والصناعات الاستهلاكية وتطويرها ونجاحها للوصول إلى المشاركة في التنافس على القاعدة التي عملت بها جميع الدول والأسواق المحلية والخارجية.

واعتبرت الدراسة أن القطاع الخاص السعودي يعد شريكًا حقيقيًّا في مختلف الصناعات التي تعتمد على دعم الدولة للمواد الخام بنسب عالية؛ وهو ما شجع على نهضة الصناعات الاستخراجية. وأوصت الدراسة بأهمية تطوير الصناعات المعرفية وأبعادها الاستراتيجية لبناء أسس الشراكة العلمية بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهو مطلب، وسيترتب عليه زيادة وتنويع الصادرات.

وقال "الشمري" إن الدراسة اشتملت على عدد من التوصيات والممكنات اللازمة لنجاح تطبيق الاستراتيجية الوطنية الصناعية للمملكة، منها تأسيس جهة حكومية حصرية، تتولى التنسيق وتقديم الخدمات كافة التي يحتاج إليها القطاع الصناعي، ومنح القطاع الصناعي الأراضي الصناعية مجانًا، ومشاركة الدولة في تكاليف تطوير المشاريع لمتخصصة في تصنيع المنتج النهائي لبناء أسماء تجارية وطنية (NationalBrands)، ومراجعة شروط الإقراض الصناعي؛ ليكون أكثر مرونة، ويلاءم متطلبات هذه المرحلة.

وأشار إلى أن المنصة ناقشت مبادرة دعم المنتج السعودي التي وجدت تفاعلاً كبيرًا من المهتمين في القطاع الصناعي والإعلامي؛ وهو ما أسهم في خلق صورة ذهنية إيجابية عن المنتج السعودي؛ وبالتالي المضي قُدمًا في تذليل المعوقات كافة حتى يصل المنتج إلى أعلى مستويات الجودة المطلوبة، والحضور الفاعل في الأسواق الداخلية والعالمية، إضافة إلى مناقشة العديد من المحاور الأخرى التي ستعمل المنصة على ربط محتواها بمبادرات تشاركية تنفيذية مع الجهات ذات العلاقة خلال الأيام القادمة.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
09:55 PM

"ملتقى الصناعيين" يقترح تحالفًا مع المستوردين لتنمية ودعم المحتوى المحلي

مستشار بـ"الصناعة" قدَّم ورقة عمل للوصول ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ لجودة اﻟﻤﺴﺘﻮرد

A A A
زيد الخمشي - الرياض
1
245

ناقشت منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين عددًا من الملفات الصناعية، واقترحت حزمة من الحلول للمساهمة في رفع وتنمية المحتوى المحلي. وتضمنت محاور النقاش ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ، وازدهارها، والاتجاهات الحديثة لتطوير اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت غير الﻧﻔﻄﻴﺔ التي ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ غير العادلة أو الإﻏﺮاق ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن.

وفي التفاصيل، أكدت المنصة - وهي مبادرة تطوعية، تضم مسؤولين حكوميين ورؤساء تنفيذيين ومتخصصين وموظفين كبارًا - أهمية المضي قُدمًا في ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ غير النفطية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي شددت على رفع وزﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات، وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ.

وفي هذا الصدد، أوضح المشرف العام على المنصة، المهندس جاسم الشمري، لـ"سبق" أن من ضمن المحاور ورقة عمل، تقدم بها عضو المنصة المستشار في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، المهندس البدر فودة، تضمنت العمل على إعداد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻮاءﻣﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻮاردات ﻟﺴﻠﻊ ﻣﺤﺪدة بهدف اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ إلى ﺟﻮدة ﺗﻜﺎﻓﺊ اﻟﻤﺴﺘﻮرد، وبسعر ﻳﻜﺎﻓﺊ اﻟﻤﺴﺘﻮرد، وفق اﻵﻟﻴﺔ التي تسهم في وﺿﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاد ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، والتنسيق مع ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺴﻌﻮدي، وكذلك اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

وأضاف "الشمري" بأن المنصة ناقشت دراسة تحليلية حول الاستراتيجية الوطنية الصناعية السعودية مقدمة من الدكتور فهد بن سليمان الدهيش، الرئيس والمدير التنفيذي شركة السيارات الوطنية السعودية (سنام)، وواقع الصناعة والتصنيع وسبب نهوضها في المملكة العربية السعودية.

وتضمنت الدراسة أنواع المسارات الصناعية، ومواقعها من حيث طبيعة العمليات والتصميم، وأنواع المنتجات الصناعية، وطرق تعزيزها ودعمها وحمايتها، والصناعات الاستهلاكية وتطويرها ونجاحها للوصول إلى المشاركة في التنافس على القاعدة التي عملت بها جميع الدول والأسواق المحلية والخارجية.

واعتبرت الدراسة أن القطاع الخاص السعودي يعد شريكًا حقيقيًّا في مختلف الصناعات التي تعتمد على دعم الدولة للمواد الخام بنسب عالية؛ وهو ما شجع على نهضة الصناعات الاستخراجية. وأوصت الدراسة بأهمية تطوير الصناعات المعرفية وأبعادها الاستراتيجية لبناء أسس الشراكة العلمية بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهو مطلب، وسيترتب عليه زيادة وتنويع الصادرات.

وقال "الشمري" إن الدراسة اشتملت على عدد من التوصيات والممكنات اللازمة لنجاح تطبيق الاستراتيجية الوطنية الصناعية للمملكة، منها تأسيس جهة حكومية حصرية، تتولى التنسيق وتقديم الخدمات كافة التي يحتاج إليها القطاع الصناعي، ومنح القطاع الصناعي الأراضي الصناعية مجانًا، ومشاركة الدولة في تكاليف تطوير المشاريع لمتخصصة في تصنيع المنتج النهائي لبناء أسماء تجارية وطنية (NationalBrands)، ومراجعة شروط الإقراض الصناعي؛ ليكون أكثر مرونة، ويلاءم متطلبات هذه المرحلة.

وأشار إلى أن المنصة ناقشت مبادرة دعم المنتج السعودي التي وجدت تفاعلاً كبيرًا من المهتمين في القطاع الصناعي والإعلامي؛ وهو ما أسهم في خلق صورة ذهنية إيجابية عن المنتج السعودي؛ وبالتالي المضي قُدمًا في تذليل المعوقات كافة حتى يصل المنتج إلى أعلى مستويات الجودة المطلوبة، والحضور الفاعل في الأسواق الداخلية والعالمية، إضافة إلى مناقشة العديد من المحاور الأخرى التي ستعمل المنصة على ربط محتواها بمبادرات تشاركية تنفيذية مع الجهات ذات العلاقة خلال الأيام القادمة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,165
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,179
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,554
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,843

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة