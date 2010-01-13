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"الملك عبدالله الطبي" بجدة يحصل على شهادة اعتماد كمركز تميز لمكافحة العدوى

بعد تحقيقه المركز الثالث في المسابقة التنافسية بين مستشفيات المملكة

نجح مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، في تحقيق إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازاته، بحصوله على شهادة اعتماد كمركز تميز في مجال مكافحة العدوى لمدة ثلاث سنوات.

جاء ذلك بعد مشاركته في المسابقة التنافسية التي أعدتها وكالة الوزارة للصحة العامة، ممثلةً في الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بوزارة الصحة لكل المستشفيات بجميع المناطق الإدارية بالمملكة، من خلال مبادرة التميز 2021 في مكافحة العدوى لعام 2021م على مستوى المملكة في فرع مستشفيات القطاع الحكومي، والتي حاز فيها على المركز الثالث.

وتهدف المسابقة إلى تحفيز المستشفيات على تقديم أجود الخدمات الطبية وتعزيز روح التنافس فيما بينهم؛ من أجل خدمة المرضى وتحقيق أهداف رؤية الوزارة في إيجاد مراكز رائدة ومرجعية في مجال مكافحة العدوى، تسعى من خلالها إلى رفع كفاءة خدمات مكافحة العدوى بالمستشفيات وفقًا للمعايير العالمية.

ويُعد هذا الإنجاز والتميز حافزًا قويًّا لمضيّ مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة في تحقيق مزيد من التميز والعطاء في خدمة المرضى والمراجعين والزوار.

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"الملك عبدالله الطبي" بجدة يحصل على شهادة اعتماد كمركز تميز لمكافحة العدوى
سبق

نجح مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، في تحقيق إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازاته، بحصوله على شهادة اعتماد كمركز تميز في مجال مكافحة العدوى لمدة ثلاث سنوات.

جاء ذلك بعد مشاركته في المسابقة التنافسية التي أعدتها وكالة الوزارة للصحة العامة، ممثلةً في الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بوزارة الصحة لكل المستشفيات بجميع المناطق الإدارية بالمملكة، من خلال مبادرة التميز 2021 في مكافحة العدوى لعام 2021م على مستوى المملكة في فرع مستشفيات القطاع الحكومي، والتي حاز فيها على المركز الثالث.

وتهدف المسابقة إلى تحفيز المستشفيات على تقديم أجود الخدمات الطبية وتعزيز روح التنافس فيما بينهم؛ من أجل خدمة المرضى وتحقيق أهداف رؤية الوزارة في إيجاد مراكز رائدة ومرجعية في مجال مكافحة العدوى، تسعى من خلالها إلى رفع كفاءة خدمات مكافحة العدوى بالمستشفيات وفقًا للمعايير العالمية.

ويُعد هذا الإنجاز والتميز حافزًا قويًّا لمضيّ مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة في تحقيق مزيد من التميز والعطاء في خدمة المرضى والمراجعين والزوار.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
11:48 AM

"الملك عبدالله الطبي" بجدة يحصل على شهادة اعتماد كمركز تميز لمكافحة العدوى

بعد تحقيقه المركز الثالث في المسابقة التنافسية بين مستشفيات المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نجح مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، في تحقيق إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازاته، بحصوله على شهادة اعتماد كمركز تميز في مجال مكافحة العدوى لمدة ثلاث سنوات.

جاء ذلك بعد مشاركته في المسابقة التنافسية التي أعدتها وكالة الوزارة للصحة العامة، ممثلةً في الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بوزارة الصحة لكل المستشفيات بجميع المناطق الإدارية بالمملكة، من خلال مبادرة التميز 2021 في مكافحة العدوى لعام 2021م على مستوى المملكة في فرع مستشفيات القطاع الحكومي، والتي حاز فيها على المركز الثالث.

وتهدف المسابقة إلى تحفيز المستشفيات على تقديم أجود الخدمات الطبية وتعزيز روح التنافس فيما بينهم؛ من أجل خدمة المرضى وتحقيق أهداف رؤية الوزارة في إيجاد مراكز رائدة ومرجعية في مجال مكافحة العدوى، تسعى من خلالها إلى رفع كفاءة خدمات مكافحة العدوى بالمستشفيات وفقًا للمعايير العالمية.

ويُعد هذا الإنجاز والتميز حافزًا قويًّا لمضيّ مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة في تحقيق مزيد من التميز والعطاء في خدمة المرضى والمراجعين والزوار.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,512
201,250 سيارة ..

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