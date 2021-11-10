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الحوثيون يُشرّدون 93 ألف يمني عن ديارهم في مأرب خلال شهرين

المليشيا تستهدف التجمعات السكانية بمختلف الأسلحة

هجرت مليشيا الحوثي الإيرانية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين أكثر من 93 ألف مدني من أبناء المديريات الجنوبية لمحافظة مأرب؛ جراء تصعيدها العسكري المتواصل، بحسب ما أفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب، اليوم الأربعاء.

وبيّنت الوحدة أن مليشيا الحوثي مستمرة في تصعيدها العسكري وأعمالها العدائية ضد المدنيين واستهدافها المتعمد للقرى والتجمعات السكانية ومخيمات النزوح في المديريات الجنوبية بمحافظة مأرب وقصفها الممنهج بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضافت أن التصعيد الحوثي تسبب في موجات نزوح وتهجير كبيرة لأبناء المناطق الجنوبية والنازحين فيها، الذين يصلون يومياً إلى المخيمات المخصصة لهم في مديريتي مدينة مأرب والوادي.

وأوضحت أن المخيمات الجديدة التي خُصصت للنازحين والمهجرين من المديريات الجنوبية تكتظ بالآلاف من الأسر التي تفتقر لأبسط الاحتياجات الأساسية والخدمات الضرورية، وتعيش أوضاعاً إنسانية تتطلب تدخلاً عاجلاً لتلبية احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم.

ودعت الوحدة الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الآلاف من الأسر المهجرة من مديريات مأرب الجنوبية، ومساندة جهود السلطة المحلية في توفير المأوى والغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية والإصحاح البيئي.

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الحوثيون يُشرّدون 93 ألف يمني عن ديارهم في مأرب خلال شهرين
سبق

هجرت مليشيا الحوثي الإيرانية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين أكثر من 93 ألف مدني من أبناء المديريات الجنوبية لمحافظة مأرب؛ جراء تصعيدها العسكري المتواصل، بحسب ما أفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب، اليوم الأربعاء.

وبيّنت الوحدة أن مليشيا الحوثي مستمرة في تصعيدها العسكري وأعمالها العدائية ضد المدنيين واستهدافها المتعمد للقرى والتجمعات السكانية ومخيمات النزوح في المديريات الجنوبية بمحافظة مأرب وقصفها الممنهج بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضافت أن التصعيد الحوثي تسبب في موجات نزوح وتهجير كبيرة لأبناء المناطق الجنوبية والنازحين فيها، الذين يصلون يومياً إلى المخيمات المخصصة لهم في مديريتي مدينة مأرب والوادي.

وأوضحت أن المخيمات الجديدة التي خُصصت للنازحين والمهجرين من المديريات الجنوبية تكتظ بالآلاف من الأسر التي تفتقر لأبسط الاحتياجات الأساسية والخدمات الضرورية، وتعيش أوضاعاً إنسانية تتطلب تدخلاً عاجلاً لتلبية احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم.

ودعت الوحدة الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الآلاف من الأسر المهجرة من مديريات مأرب الجنوبية، ومساندة جهود السلطة المحلية في توفير المأوى والغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية والإصحاح البيئي.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
06:09 PM

الحوثيون يُشرّدون 93 ألف يمني عن ديارهم في مأرب خلال شهرين

المليشيا تستهدف التجمعات السكانية بمختلف الأسلحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هجرت مليشيا الحوثي الإيرانية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين أكثر من 93 ألف مدني من أبناء المديريات الجنوبية لمحافظة مأرب؛ جراء تصعيدها العسكري المتواصل، بحسب ما أفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب، اليوم الأربعاء.

وبيّنت الوحدة أن مليشيا الحوثي مستمرة في تصعيدها العسكري وأعمالها العدائية ضد المدنيين واستهدافها المتعمد للقرى والتجمعات السكانية ومخيمات النزوح في المديريات الجنوبية بمحافظة مأرب وقصفها الممنهج بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضافت أن التصعيد الحوثي تسبب في موجات نزوح وتهجير كبيرة لأبناء المناطق الجنوبية والنازحين فيها، الذين يصلون يومياً إلى المخيمات المخصصة لهم في مديريتي مدينة مأرب والوادي.

وأوضحت أن المخيمات الجديدة التي خُصصت للنازحين والمهجرين من المديريات الجنوبية تكتظ بالآلاف من الأسر التي تفتقر لأبسط الاحتياجات الأساسية والخدمات الضرورية، وتعيش أوضاعاً إنسانية تتطلب تدخلاً عاجلاً لتلبية احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم.

ودعت الوحدة الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الآلاف من الأسر المهجرة من مديريات مأرب الجنوبية، ومساندة جهود السلطة المحلية في توفير المأوى والغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية والإصحاح البيئي.

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