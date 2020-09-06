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"سبق" ترصد بجولة ميدانية التشوُّه البصري وعدم النظافة على امتداد شاطئ الشعيبة

وسط مطالبات الجهات المعنية بالعناية والاهتمام ومحاسبة المخالفين

رصدت عدسة "سبق" في جولة ميدانية على شاطئ الشعيبة صورًا، تُظهر مدى التشوُّه البصري، وعدم النظافة الذي يعانيه الشاطئ؛ إذ تنتشر النفايات وبقايا الأطعمة على امتداده بشكل كبير، وسط مطالبات من مرتاديه بالعناية به، ورصد المخالفين، ومحاسبتهم.

وتفصيلاً، تجوّلت عدسة "سبق" على شاطئ الشعيبة بالقرب من منتجع القطان، ورصدت النفايات ملقاة على الشاطئ؛ وهو ما جعل جمال لون البحر في بعض المناطق يتحول من اللون الأزرق إلى اللون الأسود، فيما استاء مرتادوه من التشوه البصري الذي يحدثه المتنزهون في الموقع عندما يتركون خلفهم أكياس النفايات ومخلفات الأطفال والمناديل، في منظر مقزز ومشوه لجمال تلك الطبيعة.

من جانبهم، طالب المواطنون الجهات المعنية بالعناية والاهتمام، وتوفير حاويات نفايات، ورقابة وحماية الشاطئ الذي يرتاده الكثير من المواطنين والمقيمين للتنزه.. مشيرين إلى أن التلوث الذي شاهدوه منظر غير حضاري؛ ويحتاج لوقفة صادقة من الجميع من الجهات المعنية لتحويل هذا المكان إلى متنفس جميل، يرتاده الجميع.

التشوه البصري

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"سبق" ترصد بجولة ميدانية التشوُّه البصري وعدم النظافة على امتداد شاطئ الشعيبة
سبق

رصدت عدسة "سبق" في جولة ميدانية على شاطئ الشعيبة صورًا، تُظهر مدى التشوُّه البصري، وعدم النظافة الذي يعانيه الشاطئ؛ إذ تنتشر النفايات وبقايا الأطعمة على امتداده بشكل كبير، وسط مطالبات من مرتاديه بالعناية به، ورصد المخالفين، ومحاسبتهم.

وتفصيلاً، تجوّلت عدسة "سبق" على شاطئ الشعيبة بالقرب من منتجع القطان، ورصدت النفايات ملقاة على الشاطئ؛ وهو ما جعل جمال لون البحر في بعض المناطق يتحول من اللون الأزرق إلى اللون الأسود، فيما استاء مرتادوه من التشوه البصري الذي يحدثه المتنزهون في الموقع عندما يتركون خلفهم أكياس النفايات ومخلفات الأطفال والمناديل، في منظر مقزز ومشوه لجمال تلك الطبيعة.

من جانبهم، طالب المواطنون الجهات المعنية بالعناية والاهتمام، وتوفير حاويات نفايات، ورقابة وحماية الشاطئ الذي يرتاده الكثير من المواطنين والمقيمين للتنزه.. مشيرين إلى أن التلوث الذي شاهدوه منظر غير حضاري؛ ويحتاج لوقفة صادقة من الجميع من الجهات المعنية لتحويل هذا المكان إلى متنفس جميل، يرتاده الجميع.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
12:59 AM

"سبق" ترصد بجولة ميدانية التشوُّه البصري وعدم النظافة على امتداد شاطئ الشعيبة

وسط مطالبات الجهات المعنية بالعناية والاهتمام ومحاسبة المخالفين

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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1,321

رصدت عدسة "سبق" في جولة ميدانية على شاطئ الشعيبة صورًا، تُظهر مدى التشوُّه البصري، وعدم النظافة الذي يعانيه الشاطئ؛ إذ تنتشر النفايات وبقايا الأطعمة على امتداده بشكل كبير، وسط مطالبات من مرتاديه بالعناية به، ورصد المخالفين، ومحاسبتهم.

وتفصيلاً، تجوّلت عدسة "سبق" على شاطئ الشعيبة بالقرب من منتجع القطان، ورصدت النفايات ملقاة على الشاطئ؛ وهو ما جعل جمال لون البحر في بعض المناطق يتحول من اللون الأزرق إلى اللون الأسود، فيما استاء مرتادوه من التشوه البصري الذي يحدثه المتنزهون في الموقع عندما يتركون خلفهم أكياس النفايات ومخلفات الأطفال والمناديل، في منظر مقزز ومشوه لجمال تلك الطبيعة.

من جانبهم، طالب المواطنون الجهات المعنية بالعناية والاهتمام، وتوفير حاويات نفايات، ورقابة وحماية الشاطئ الذي يرتاده الكثير من المواطنين والمقيمين للتنزه.. مشيرين إلى أن التلوث الذي شاهدوه منظر غير حضاري؛ ويحتاج لوقفة صادقة من الجميع من الجهات المعنية لتحويل هذا المكان إلى متنفس جميل، يرتاده الجميع.

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