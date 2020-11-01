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"الصحة": تسجيل 374 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 394 خلال الـ24 ساعة الماضية

متحدث "الصحة": التزام المجتمع أسهم في منع ارتفاع الإصابات بفيروس #كورونا

"العبدالعالي" دعا إلى الإبلاغ عن تجاوز العدد المسموح به في المناسبات الاجتماعية

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن التزام المجتمع أسهم في منع ارتفاع الإصابات بفيروس #كورونا.

وأضاف اليوم خلال الإيجاز الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: لا يزال تسجيل الحالات يزداد حول العالم، وعدم تقيد المجتمعات تسبب في الموجة العالمية الثانية لجائحة #كورونا.

وطالب متحدث "الصحة" بالمبادرة بالإبلاغ عن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية في المطاعم والأماكن العامة على الرقم 940.

وقال "العبدالعالي": بادر بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الصحية العامة أو الخاصة على الرقم 937 وبادر بالإبلاغ عن تجاوز العدد المسموح به في المناسبات الاجتماعية على الرقم 999 لجميع مناطق المملكة، و911 لمنطقتي الرياض ومكة المكرمة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": التزام المجتمع أسهم في منع ارتفاع الإصابات بفيروس #كورونا
سبق

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن التزام المجتمع أسهم في منع ارتفاع الإصابات بفيروس #كورونا.

وأضاف اليوم خلال الإيجاز الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: لا يزال تسجيل الحالات يزداد حول العالم، وعدم تقيد المجتمعات تسبب في الموجة العالمية الثانية لجائحة #كورونا.

وطالب متحدث "الصحة" بالمبادرة بالإبلاغ عن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية في المطاعم والأماكن العامة على الرقم 940.

وقال "العبدالعالي": بادر بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الصحية العامة أو الخاصة على الرقم 937 وبادر بالإبلاغ عن تجاوز العدد المسموح به في المناسبات الاجتماعية على الرقم 999 لجميع مناطق المملكة، و911 لمنطقتي الرياض ومكة المكرمة.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
04:08 PM

متحدث "الصحة": التزام المجتمع أسهم في منع ارتفاع الإصابات بفيروس #كورونا

"العبدالعالي" دعا إلى الإبلاغ عن تجاوز العدد المسموح به في المناسبات الاجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن التزام المجتمع أسهم في منع ارتفاع الإصابات بفيروس #كورونا.

وأضاف اليوم خلال الإيجاز الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: لا يزال تسجيل الحالات يزداد حول العالم، وعدم تقيد المجتمعات تسبب في الموجة العالمية الثانية لجائحة #كورونا.

وطالب متحدث "الصحة" بالمبادرة بالإبلاغ عن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية في المطاعم والأماكن العامة على الرقم 940.

وقال "العبدالعالي": بادر بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الصحية العامة أو الخاصة على الرقم 937 وبادر بالإبلاغ عن تجاوز العدد المسموح به في المناسبات الاجتماعية على الرقم 999 لجميع مناطق المملكة، و911 لمنطقتي الرياض ومكة المكرمة.

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