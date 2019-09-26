رابطة المحترفين تشارك في ملتقى قمة كرة القدم العالمية

شاركت رابطة الدوري السعودي للمحترفين في ملتقى قمة كرة القدم والذي استضافته العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 24 – 25 سبتمبر الجاري بحضور ممثلين عن اتحادات وروابط رياضية في أكثر من 100 دولة.

وعقد مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة الرابطة، وعبدالعزيز القحطاني مدير العلاقات الدولية، عددًا من الاجتماعات مع جهات عدة على هامش الملتقى، من بينها اللجنة المنظمة للمؤتمر، والتي ناقش معها وفد الرابطة استضافة ملتقى قمة كرة القدم العالمية عام 2021م، فيما اجتمع رئيس الرابطة مع مسؤولين في رابطة الدوري الإسباني، واستمع إلى شرح مبسط عن آلية العمل في إدارات الرابطة، وبحث سبل التعاون المستقبلية بين الرابطتين، إضافة إلى الاجتماع مع عددٍ من المؤسسات التعليمية المتقدمة، وذلك من أجل تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية في المملكة العربية السعودية، والتي تستهدف الموظفين الإداريين في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين.

يُذكر أن المؤتمر الذي اختتمت أعماله أمس الأربعاء من تنظيم WFS، يهدف إلى التقاء جميع المسؤولين والمعنيين بكرة القدم، سواء اتحادات وروابط رياضية أو الأندية، وكذلك الشركات الراعية، بهدف مناقشة وتعزيز العلاقات وتوليد فرص العمل بينهم، إذ شارك في هذا الاجتماع أكثر من 150 متحدثًا، يمثلون كبرى الجهات الرياضية، على رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إضافة إلى روابط الدوري الإنجليزي، والإسباني، والفرنسي، إلى جانب مسؤولين في عددٍ من الأندية الأوروبية ولاعبين سابقين من بينهم الظاهرة البرازيلية رونالدو.