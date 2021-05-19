من جانبه، أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه رصد بشكل عام 1434 إصابة بين الفلسطينيين؛ بينها 182 بالرصاص الحي، و195 بالرصاص المطاطي، و931 بالاختناق بالغاز، و120 نتيجة الاعتداءات بالضرب والحروق والسقوط، و6 من جرّاء عمليات الدهس.
وجرت الثلاثاء في أراضي فلسطين التاريخية بحدود 1948 مسيرات واسعة النطاق، في إطار "يوم الغضب" بدعوة من حركتَي "حماس" و"فتح" على خلفية التصعيد الإسرائيلي في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
من جانبه، أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه رصد بشكل عام 1434 إصابة بين الفلسطينيين؛ بينها 182 بالرصاص الحي، و195 بالرصاص المطاطي، و931 بالاختناق بالغاز، و120 نتيجة الاعتداءات بالضرب والحروق والسقوط، و6 من جرّاء عمليات الدهس.
وجرت الثلاثاء في أراضي فلسطين التاريخية بحدود 1948 مسيرات واسعة النطاق، في إطار "يوم الغضب" بدعوة من حركتَي "حماس" و"فتح" على خلفية التصعيد الإسرائيلي في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
08:21 AM
استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 1400 بالضفة الغربية والقدس في "يوم الغضب"
من جانبه، أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه رصد بشكل عام 1434 إصابة بين الفلسطينيين؛ بينها 182 بالرصاص الحي، و195 بالرصاص المطاطي، و931 بالاختناق بالغاز، و120 نتيجة الاعتداءات بالضرب والحروق والسقوط، و6 من جرّاء عمليات الدهس.
وجرت الثلاثاء في أراضي فلسطين التاريخية بحدود 1948 مسيرات واسعة النطاق، في إطار "يوم الغضب" بدعوة من حركتَي "حماس" و"فتح" على خلفية التصعيد الإسرائيلي في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.