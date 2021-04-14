"الثمالي" يحصد الدكتوراه من جامعة المؤسس

نال العقيد شرف بن خلف الله الثمالي مدير إدارة شؤون الأمن بشرطة محافظة الطائف، درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة الملك عبدالعزيز بعنوان "حقائق الأصول في علم أصول الفقه لحسن بن حسين الأملشي".

وتشكّلت اللجنة العلمية من: الدكتور مازن بخاري مشرفًا علميًّا، والأستاذ الدكتور إبراهيم صبري مشرفًا خارجيًّا، والدكتور محمد زين مناقشًا داخليًّا.

