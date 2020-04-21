جديد كورونا.. الإصابات تقترب من مليونين ونصف والوفيات فوق الـ 170 ألفاً

أرقام محدثة أعلنتها سلطنة عُمان والسودان والعراق وألمانيا وإسرائيل

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مع تسجيل 2,482,215 مصاباً حتى اللحظة فيما بلغ عدد المتعافين 652,170 حالة، وسجّلت الوفيات 170,471 حالة رغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم.

وتعد الولايات المتحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضرراً من جرّاء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ تجاوزت الحصيلة فيها نحو 42 ألف وفاة من أصل أكثر من 766212 ألف إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 71581 شخصاً على الأقل.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن الدول الأكثر تضرراً بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 24114 وفاة من أصل 181228 إصابة، ثم إسبانيا مع 20852 وفاة من أصل 200210 إصابات، وفرنسا مع 20265 وفاة من أصل 155383 إصابة، والمملكة المتحدة مع 16509 وفيات من أصل 124743 إصابة.

وفيما يلي رصد لآخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم:

سلطنة عُمان

#وزارة_الصحة أعلنت اليوم وفاة مقيم مصاب بمرض كورونا (كوفيد-١٩) ويبلغ من العمر ٥٣ عاماً، وتعد هذه ثامن وفاة تسجل في السلطنة لمريض مصاب بهذا المرض.

السودان

قالت وزارة الصحة السودانية، إنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 107 حالات.

إسرائيل

كشفت وزارة الصحة بسلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم، عن تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 13883 حالة.

ألمانيا

شهدت ألمانيا ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 143457 عقب تسجيل 1785 إصابة جديدة، فيما سجّلت الصين 11 إصابة جديدة دون وفيات.

العراق

سجّل العراق 35 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 1574، وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 89 إصابة جديدة، و9 حالات وفاة، و52 حالة شفاء.