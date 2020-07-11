"سبق" تكشف تفاصيل صورة "الشتاء والصيف" بعد تداولها على نطاق واسع

موقعها ضمن مشروع نيوم في تبوك

كشفت صحيفة "سبق" تفاصيل صورتي الشتاء والصيف اللتين تم تداولهما بشكل واسع أمس في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصور الصورة خالد العمراني لـ"سبق": إن "الصورة كانت في مركز علقان الواقع في مشروع نيوم بمنطقة تبوك"، مبيناً أنه التقط الصورة للشتاء وكانت بتاريخ 2020/01/10 وصورة الصيف بتاريخ 2020/07/09 وأن الفرق بين الصورتين ٦ أشهر فقط.

وسُمي مركز علقان بهذا الاسم نسبة إلى بئر "أبو العلق"، وهو الاسم الأقدم لها كما يقال؛ لأن المياه التي تنبع من البئر بها علق كثير، ونسبة لهذه الكثرة سُميت علقان.

وتتميز قرية علقان بمقومات سياحية، تجعل منها مكانًا، يرتاده الكثير من السائحين، سواء من السعودية بشكل عام، أو من منطقة تبوك بشكل خاص، وذلك لاعتدال مناخها الصحراوي، وشموخ جبالها، ونقاء رمالها، وتُعتبر من أشد مناطق السعودية برودة في فصل الشتاء، كما أنَّها معتدلة المناخ صيفاً.