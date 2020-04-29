إقبال كبير على مبادرة مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري التطوعية

تهدف إلى تقديم الاستشارات الأسرية خلال جائحة "كورونا"

تواصل المبادرة التطوعية لمركز تعارفوا للإرشاد الأسري جهودها لتقديم الاستشارات النفسية والأسرية والاجتماعية والتربوية لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة وتحظى بإقبال كبير في ظل للظروف التي يمر بها العالم والحجر المنزلي من جراء جائحة "كورونا".

وقال رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري الدكتور سعود بن صالح المصيبيح: المبادرة تضم نخبة من مستشاري ومستشارات المركز ينتمون إلى مؤسسات أكاديمية رصينة وجهات معتبرة بادروا في التطوع بتقديم خبراتهم ومساعدة طالبي الاستشارة بكل منهجية ودعم، حيث وصل العدد تقريباً إلى 45 مستشاراً ومستشارةً من رتبة أستاذ دكتور وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد إلى من هم من حملة الماجستير ومتخصصين في مجالاتهم.

وأضاف: تشمل الاستشارات مجالات المشاكل الأسرية والعنف الأسري والقضايا النفسية مثل الاكتئاب والقلق والخوف ومشاكل العزلة وموضوعات تربوية واجتماعية مختلفة.

وأردف "المصيبيح": نجحت بعض الاستشارات في تقريب وجهات النظر ومنع حالات انهيار الأسرة، كما تم رصد وتوثيق الحالات واتباع الإجراءات العلمية في إعطاء الاستشارة ومتابعتها.

من جهته، قال المشرف على المبادرة التطوعية المستشار ماجد المالكي: تماشياً مع أهمية البقاء في المنزل ومنع التجول لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" ولتحقيق الفائدة للأسرة، وكذلك من منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية في المركز والتضامن مع جهود الدولة بكل قطاعاتها للوقاية من فيروس "كورونا" ومنع انتشاره؛ انطلقت هذه المبادرة التطوعية المجانية بتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والتربوية والاسرية تطوعا لخدمة كافة أفراد وأسر هذا المجتمع.

وأضاف: استطعنا تقديم الاستشارات ومساعدة الأسر في تخفيف حدة المشاكل الأسرية والخلافات الزوجية والحالات النفسية والتربوية وفق أسس علمية ومهنية وفي سرية تامة، والتي نسعى من خلالها إلى استقرار الأسرة وترابط أفرادها.

وأردف: وصل عدد حالات طلب الاستشارات إلى أكثر من 200 حالة في جميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، وكذلك من بعض دول الخليج، وما زلنا نواصل تقديم هذه المبادرة خلال شهر رمضان وفي هذا الظرف الاستثنائي الذي يتطلب تكاتف الجهود والتعاون لما فيه الفائدة للجميع.

وتابع: حساب مركز تعارفوا للإرشاد الأسري على "تويتر" مشتملاً على بيان بأسماء المستشارين والمستشارات وتخصصاتهم ومجالات الاستشارات ووقت وكيفية التواصل، على الرابط: ‏https://twitter.com/truf2030/status/1249400841943027715?s=21