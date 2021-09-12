النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"المزيد" محافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني و"القاضي" نائبًا لوزير الرياضة

بأمر الملك.. إعفاء "النفيسي" وتعيين "الفيصل" رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

"مسام" ينتزع 1,184 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق البلاد

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2021م من انتزاع 1,184 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 7 ألغام مضادة للأفراد، و641 لغماً مضاداً للدبابات، و527 ذخيرة غير متفجرة، و9 عبوات ناسفة.

فيما نُزع في محافظة عدن 54 لغماً مضادّاً للدبابات و124 ذخيرة غير متفجرة، وفي محافظة الجوف تمكن الفريق من نزع 547 لغماً مضاداً للدبابات وعبوتين ناسفتين بمدينة الجوف، وذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية خب الشعف بالمحافظة ذاتها، وتم نزع 3 ألغام مضادة للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، إلى جانب نزع 90 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

كما تمكّن فريق "مسام" من نزع 139 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المسيمير بمحافظة لحج، ولغمين مضادين للدبابات في محافظة مأرب.

وفي محافظة شبوة تمكّن فريق "مسام" من انتزاع 157 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، و6 ذخائر غير متفجرة في مديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز جرى نزع لغم واحد مضاد للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، ونزع 21 لغما مضادا للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة في مديرية المخا، ونزع 6 ألغام مضادة للدبابات في مديرية موزع، إلى جانب نزع 4 ألغام مضادة للأفراد و10 ألغام مضادة للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة و6 عبوات ناسفة في مديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي تم نزعها خلالها هذا الشهر إلى 2,679 لغماً، ليصبح إجمالي ما تم نزعه منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 273 ألفاً و954 لغماً، زرعتها ميليشيات الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل الضحايا من الأطفال الأبرياء والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة عن طريق مشروع "مسام" التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني الشقيق، وتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مسام" ينتزع 1,184 لغمًا في اليمن خلال أسبوع
سبق

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2021م من انتزاع 1,184 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 7 ألغام مضادة للأفراد، و641 لغماً مضاداً للدبابات، و527 ذخيرة غير متفجرة، و9 عبوات ناسفة.

فيما نُزع في محافظة عدن 54 لغماً مضادّاً للدبابات و124 ذخيرة غير متفجرة، وفي محافظة الجوف تمكن الفريق من نزع 547 لغماً مضاداً للدبابات وعبوتين ناسفتين بمدينة الجوف، وذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية خب الشعف بالمحافظة ذاتها، وتم نزع 3 ألغام مضادة للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، إلى جانب نزع 90 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

كما تمكّن فريق "مسام" من نزع 139 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المسيمير بمحافظة لحج، ولغمين مضادين للدبابات في محافظة مأرب.

وفي محافظة شبوة تمكّن فريق "مسام" من انتزاع 157 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، و6 ذخائر غير متفجرة في مديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز جرى نزع لغم واحد مضاد للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، ونزع 21 لغما مضادا للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة في مديرية المخا، ونزع 6 ألغام مضادة للدبابات في مديرية موزع، إلى جانب نزع 4 ألغام مضادة للأفراد و10 ألغام مضادة للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة و6 عبوات ناسفة في مديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي تم نزعها خلالها هذا الشهر إلى 2,679 لغماً، ليصبح إجمالي ما تم نزعه منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 273 ألفاً و954 لغماً، زرعتها ميليشيات الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل الضحايا من الأطفال الأبرياء والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة عن طريق مشروع "مسام" التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني الشقيق، وتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
05:07 PM

"مسام" ينتزع 1,184 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق البلاد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
744

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2021م من انتزاع 1,184 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 7 ألغام مضادة للأفراد، و641 لغماً مضاداً للدبابات، و527 ذخيرة غير متفجرة، و9 عبوات ناسفة.

فيما نُزع في محافظة عدن 54 لغماً مضادّاً للدبابات و124 ذخيرة غير متفجرة، وفي محافظة الجوف تمكن الفريق من نزع 547 لغماً مضاداً للدبابات وعبوتين ناسفتين بمدينة الجوف، وذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية خب الشعف بالمحافظة ذاتها، وتم نزع 3 ألغام مضادة للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، إلى جانب نزع 90 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

كما تمكّن فريق "مسام" من نزع 139 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المسيمير بمحافظة لحج، ولغمين مضادين للدبابات في محافظة مأرب.

وفي محافظة شبوة تمكّن فريق "مسام" من انتزاع 157 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، و6 ذخائر غير متفجرة في مديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز جرى نزع لغم واحد مضاد للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، ونزع 21 لغما مضادا للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة في مديرية المخا، ونزع 6 ألغام مضادة للدبابات في مديرية موزع، إلى جانب نزع 4 ألغام مضادة للأفراد و10 ألغام مضادة للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة و6 عبوات ناسفة في مديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي تم نزعها خلالها هذا الشهر إلى 2,679 لغماً، ليصبح إجمالي ما تم نزعه منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 273 ألفاً و954 لغماً، زرعتها ميليشيات الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل الضحايا من الأطفال الأبرياء والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة عن طريق مشروع "مسام" التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني الشقيق، وتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,593
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,611
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,827
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,948

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة