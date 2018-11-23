‬أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في #مأرب و#البيضاء وتدمير 12 آلية عسكرية، والقضاء على 110 عناصر إرهابية خلال الـ24 ساعة الماضية.

"التحالف" يعلن دمير 12 آلية عسكرية والقضاء على 110 عناصر حوثية إرهابية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-23 ‬أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في #مأرب و#البيضاء وتدمير 12 آلية عسكرية، والقضاء على 110 عناصر إرهابية خلال الـ24 ساعة الماضية.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443 03:57 PM

"التحالف" يعلن دمير 12 آلية عسكرية والقضاء على 110 عناصر حوثية إرهابية نفّذ 17 عملية استهداف ضد المليشيا في #مأرب و#البيضاء في آخر 24 ساعة





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‬أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في #مأرب و#البيضاء وتدمير 12 آلية عسكرية، والقضاء على 110 عناصر إرهابية خلال الـ24 ساعة الماضية.