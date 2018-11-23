"التحالف" يعلن دمير 12 آلية عسكرية والقضاء على 110 عناصر حوثية إرهابية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في #مأرب و#البيضاء وتدمير 12 آلية عسكرية، والقضاء على 110 عناصر إرهابية خلال الـ24 ساعة الماضية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في #مأرب و#البيضاء وتدمير 12 آلية عسكرية، والقضاء على 110 عناصر إرهابية خلال الـ24 ساعة الماضية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في #مأرب و#البيضاء وتدمير 12 آلية عسكرية، والقضاء على 110 عناصر إرهابية خلال الـ24 ساعة الماضية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في #مأرب و#البيضاء وتدمير 12 آلية عسكرية، والقضاء على 110 عناصر إرهابية خلال الـ24 ساعة الماضية.