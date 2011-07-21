بعد نجاح الأولى.. بدء المرحلة الثانية لتفويج الحجاج لأداء طواف الإفاضة

الحجيلي: أكثر من 500 موظف وموظفة لاستقبال الحجاج.. ثلاث نقاط تجمع

في ظل استعدادات المملكة القائمة لتقديم أرقى الخدمات وبذل خبراتها في تنظيم الحشود لإنجاح موسم حج هذا العام 1442هـ تكاتفت جهود وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام ممثلة في الإدارة العامة للحشود والتفويج لتسخير كافة الإمكانات وتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.



أوضح ذلك مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، بأنه تم التأهب والاستعداد لبدء المرحلة الثانية ليوم الحادي عشر من ذي الحجة بعد نجاح المرحلة الأولى من تفويج الحجاج لطواف الإفاضة بصحن المطاف.



لافتاً إلى استعداد أكثر من 500 موظف وموظفة لاستقبال الحجاج منذ صباح يوم أمس العاشر من ذي الحجة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة من خلال ثلاث نقاط تجمع (نقطة تجمع باب علي رضي الله عنه – نقطة تجمع كدي - نقطة تجمع أجياد) للدخول إلى المسجد الحرام، لأداء طواف الإفاضة، حيث خصص باب المروة للخروج بعد أداء نسكهم، وذلك على مرحلتين لليوم العاشر والحادي عشر من ذي الحجة.



مؤكداً أنه من خلال تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد نسعى لزيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.



ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد وإشراف وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030).