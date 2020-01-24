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السفارة تحتفي بالأخضر.. واللاعبون يواصلون التحضير للنهائي الآسيوي

احتفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تايلاند اليوم ببعثة المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً بمناسبة تأهله لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) ونهائي كأس آسيا.

ونظم القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة خالد بن ناصر الفارس، احتفالاً بمقر بعثة الأخضر بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، وعضوي مجلس الإدارة الدكتور خالد بن مقرن، وبندر الأحمدي، والأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، بالإضافة إلى حضور ممثلي وسائل الإعلام السعودية المرافقين لبعثة المنتخب، ومنسوبي السفارة.

من جانب آخر، عاود المنتخب السعودي تدريباته، وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، بدأت بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في المباراة الأخيرة مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى مراناً تكتيكياً، أعقبه مناورة مصغّرة.

ويواصل "الأخضر" تدريباته مساء غدٍ السبت، استعداداً لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية الأحد القادم ضمن نهائي كأس آسيا.

سفارة المملكة في تايلند المنتخب السعودي كأس آسيا تايلند

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السفارة تحتفي بالأخضر.. واللاعبون يواصلون التحضير للنهائي الآسيوي
سبق

احتفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تايلاند اليوم ببعثة المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً بمناسبة تأهله لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) ونهائي كأس آسيا.

ونظم القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة خالد بن ناصر الفارس، احتفالاً بمقر بعثة الأخضر بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، وعضوي مجلس الإدارة الدكتور خالد بن مقرن، وبندر الأحمدي، والأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، بالإضافة إلى حضور ممثلي وسائل الإعلام السعودية المرافقين لبعثة المنتخب، ومنسوبي السفارة.

من جانب آخر، عاود المنتخب السعودي تدريباته، وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، بدأت بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في المباراة الأخيرة مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى مراناً تكتيكياً، أعقبه مناورة مصغّرة.

ويواصل "الأخضر" تدريباته مساء غدٍ السبت، استعداداً لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية الأحد القادم ضمن نهائي كأس آسيا.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
10:22 PM

السفارة تحتفي بالأخضر.. واللاعبون يواصلون التحضير للنهائي الآسيوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - بانكوك
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احتفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تايلاند اليوم ببعثة المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً بمناسبة تأهله لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) ونهائي كأس آسيا.

ونظم القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة خالد بن ناصر الفارس، احتفالاً بمقر بعثة الأخضر بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، وعضوي مجلس الإدارة الدكتور خالد بن مقرن، وبندر الأحمدي، والأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، بالإضافة إلى حضور ممثلي وسائل الإعلام السعودية المرافقين لبعثة المنتخب، ومنسوبي السفارة.

من جانب آخر، عاود المنتخب السعودي تدريباته، وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، بدأت بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في المباراة الأخيرة مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى مراناً تكتيكياً، أعقبه مناورة مصغّرة.

ويواصل "الأخضر" تدريباته مساء غدٍ السبت، استعداداً لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية الأحد القادم ضمن نهائي كأس آسيا.

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