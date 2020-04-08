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أمانة الشرقية تلزم المنشآت بالخفجي بتطبيق الاشتراطات الصحية

توعدت بـأن الإغلاق الاحترازي سيكون مصير المحال غير الملتزمة

ألزمت أمانة المنطقة الشرقية المنشآت التجارية بمحافظة الخفجي بعدد من الاشتراطات التي تتعلق بالمنشآت وبالعمالة وسلامتهم والمواد الغذائية، مؤكدة أن عدم تقيد المحلات بالاشتراطات يستوجب فرض الإجراءات النظامية ومن بينها الإغلاق الاحترازي الذي سيكون مصير المحال غير الملتزمة بالاشتراطات المتضمنة للتعهد.

وكثفت الأمانة جولاتها الرقابية على الأسواق، للوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية وضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.
وقالت: الإلزام يتضمن اشتراطات خاصة بالمنشأة منها تحديد وتنظيم مدخل للدخول والخروج قدر الإمكان و عمل مسارات للزبائن وتحديد نقاط الوقوف على أن لا تقل المسافة عن متر واحد، ووضع المعقمات عند المدخل وعلى جميع طاولات المحاسبة ووضع لوحة إرشادية بالتعقيم ولبس القفازات لجميع الزبائن وعدم عرض أي منتجات غذائية مكشوفة وتعقيم الأسطح وجميع السلال والعربات قبل وبعد استخدامها والتوصيل للمنازل والتقليل من استخدام العملات النقدية قدر الإمكان، ووضع جهاز للدفع الإلكتروني.

وأضافت الأمانة: الاشتراطات المتعلقة بالعمالة تتضمن أيضا توفير جهاز فحص درجة حرارة وفحص العاملين مرتين يومياً قبل الدخول إلى المنشأة لجميع العمال وتوصية العمالة بالاهتمام بالنظافة الشخصية وتوعيتهم بالممارسات الصحية أثناء العمل أو في السكن وتوفير وسائل الأمن والسلامة ولبس الزي الرسمي الموحد ولبس القفازات والكمامات الواقية أثناء تأدية العمل والتنبيه عليهم بعدم التجمع.
وأوضحت أنه في حال وجود ارتفاع في درجة الحرارة للعامل أو أعراض مرضية أخرى مثل ضيق في التنفس أو آلام في الحلق أو صداع أو سعال يجب إيقاف العامل عن العمل فوراً ويمنع من دخول المنشأة.

أمانة المنطقة الشرقية محافظة الخفجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية تلزم المنشآت بالخفجي بتطبيق الاشتراطات الصحية
سبق

ألزمت أمانة المنطقة الشرقية المنشآت التجارية بمحافظة الخفجي بعدد من الاشتراطات التي تتعلق بالمنشآت وبالعمالة وسلامتهم والمواد الغذائية، مؤكدة أن عدم تقيد المحلات بالاشتراطات يستوجب فرض الإجراءات النظامية ومن بينها الإغلاق الاحترازي الذي سيكون مصير المحال غير الملتزمة بالاشتراطات المتضمنة للتعهد.

وكثفت الأمانة جولاتها الرقابية على الأسواق، للوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية وضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.
وقالت: الإلزام يتضمن اشتراطات خاصة بالمنشأة منها تحديد وتنظيم مدخل للدخول والخروج قدر الإمكان و عمل مسارات للزبائن وتحديد نقاط الوقوف على أن لا تقل المسافة عن متر واحد، ووضع المعقمات عند المدخل وعلى جميع طاولات المحاسبة ووضع لوحة إرشادية بالتعقيم ولبس القفازات لجميع الزبائن وعدم عرض أي منتجات غذائية مكشوفة وتعقيم الأسطح وجميع السلال والعربات قبل وبعد استخدامها والتوصيل للمنازل والتقليل من استخدام العملات النقدية قدر الإمكان، ووضع جهاز للدفع الإلكتروني.

وأضافت الأمانة: الاشتراطات المتعلقة بالعمالة تتضمن أيضا توفير جهاز فحص درجة حرارة وفحص العاملين مرتين يومياً قبل الدخول إلى المنشأة لجميع العمال وتوصية العمالة بالاهتمام بالنظافة الشخصية وتوعيتهم بالممارسات الصحية أثناء العمل أو في السكن وتوفير وسائل الأمن والسلامة ولبس الزي الرسمي الموحد ولبس القفازات والكمامات الواقية أثناء تأدية العمل والتنبيه عليهم بعدم التجمع.
وأوضحت أنه في حال وجود ارتفاع في درجة الحرارة للعامل أو أعراض مرضية أخرى مثل ضيق في التنفس أو آلام في الحلق أو صداع أو سعال يجب إيقاف العامل عن العمل فوراً ويمنع من دخول المنشأة.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
03:29 PM

أمانة الشرقية تلزم المنشآت بالخفجي بتطبيق الاشتراطات الصحية

توعدت بـأن الإغلاق الاحترازي سيكون مصير المحال غير الملتزمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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ألزمت أمانة المنطقة الشرقية المنشآت التجارية بمحافظة الخفجي بعدد من الاشتراطات التي تتعلق بالمنشآت وبالعمالة وسلامتهم والمواد الغذائية، مؤكدة أن عدم تقيد المحلات بالاشتراطات يستوجب فرض الإجراءات النظامية ومن بينها الإغلاق الاحترازي الذي سيكون مصير المحال غير الملتزمة بالاشتراطات المتضمنة للتعهد.

وكثفت الأمانة جولاتها الرقابية على الأسواق، للوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية وضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.
وقالت: الإلزام يتضمن اشتراطات خاصة بالمنشأة منها تحديد وتنظيم مدخل للدخول والخروج قدر الإمكان و عمل مسارات للزبائن وتحديد نقاط الوقوف على أن لا تقل المسافة عن متر واحد، ووضع المعقمات عند المدخل وعلى جميع طاولات المحاسبة ووضع لوحة إرشادية بالتعقيم ولبس القفازات لجميع الزبائن وعدم عرض أي منتجات غذائية مكشوفة وتعقيم الأسطح وجميع السلال والعربات قبل وبعد استخدامها والتوصيل للمنازل والتقليل من استخدام العملات النقدية قدر الإمكان، ووضع جهاز للدفع الإلكتروني.

وأضافت الأمانة: الاشتراطات المتعلقة بالعمالة تتضمن أيضا توفير جهاز فحص درجة حرارة وفحص العاملين مرتين يومياً قبل الدخول إلى المنشأة لجميع العمال وتوصية العمالة بالاهتمام بالنظافة الشخصية وتوعيتهم بالممارسات الصحية أثناء العمل أو في السكن وتوفير وسائل الأمن والسلامة ولبس الزي الرسمي الموحد ولبس القفازات والكمامات الواقية أثناء تأدية العمل والتنبيه عليهم بعدم التجمع.
وأوضحت أنه في حال وجود ارتفاع في درجة الحرارة للعامل أو أعراض مرضية أخرى مثل ضيق في التنفس أو آلام في الحلق أو صداع أو سعال يجب إيقاف العامل عن العمل فوراً ويمنع من دخول المنشأة.

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