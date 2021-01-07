رالي دكار المرحلة الخامسة: الفرنسي بيترانسيل يوسع صدارته في صدارة الترتيب العام

لا يزال السائق الفرنسي استيفان بيترانسل في صدارة الترتيب العام المؤقت لفئة السيارات؛ حيث كان عليه التعامل مع صعوبة المراحل إضافةً للضغط الذي يُمارسه القطري ناصر العطية عليه، حيث يُضيِّق الخِناق على الفرنسي.



حيث واصل السائق الفرنسي صدارته لمنافسات رالي دكار 2021 المقام حالياً في المملكة العربية السعودية يوم الخميس بنهاية المرحلة الخامسة التي فاز بها الجنوب إفريقي جينيل دي فيليرز.



وقال استيفان: "لقد كانت مرحلة داكار حقيقة مرحلة صعبة جدًّا من ناحية الملاحة، كما لم تكن سهلةً في الكثبان الرملية، بعض المسطحات الصخرية والمسارات مع صخور كبيرة جدًّا، ليس من الممتع السياقة عليها. في نهاية المطاف لم تكن المناظر جميلة ولا السياقة عليها، إلا أنها مرحلة خاصة، مرحلة خاصة فعلًا كما هو معتادٌ في رالي داكار".



واحتل بيترانسيل المركز الثالث في المرحلة التي امتدّت لمسافة 456 كيلومترًا من الرياض إلى القيصومة، بينما حلّ أقرب مطارديه القطري ناصر العطية رابعًا مع تويوتا.



ويتفوق بيترانسيل في الصدارة الآن بستّ دقائق و11 ثانية على العطية بطل رالي دكار ثلاث مرات.



واحتفظ الإسباني كارلوس ساينز حامل اللقب وزميل بيترهانسل في فريق ميني المركز الثالث في الترتيب العام، لكنه يتأخر عن المتصدر بفارق 48 دقيقة بعد أن احتل المركز التاسع في المرحلة.



وقال دي فيليرز سائق تويوتا الفائز برالي دكار مع فولكسفاجن في 2009 حين أقيم السباق في أميركا الجنوبية: منذ البداية لم تسر الأمور في صالحنا، لكن اليوم بدت الأمور أكثر سلاسة. آخر 120 كيلومترًا في الكثبان الرملية كانت صعبة للغاية.



وجاء مواطنه وزميله في الفريق برايان باراغواناث ثانيًا في المرحلة.



وفي فئة الدراجات النارية فاز الأرجنتيني كيفن بنابيدس بالمرحلة ليتصدر الترتيب العام رغم سقوطه من على الدراجة والاشتباه في إصابته بكسر في الأنف.



وأنهى متسابق هوندا المرحلة متفوقًا بنحو ثماني دقائق على المتصدر السابق الفرنسي زافييه دي سولتريه، ليتفوق في صدارة الترتيب العام بفارق دقيقتين و31 ثانية على أقرب مطارديه.