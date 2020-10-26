لاعب التعاون يعلن إصابته بفيروس كورونا.. ويخضع للعزل الطبي

قال لاعب فريق التعاون الأول لكرة القدم إبراهيم الزبيدي، الإثنين، إنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الشخصي في «تويتر».

ووفقاً للمادة الثالث من البروتوكول الذي أصدره اتحاد القدم، للدوري السعودي في ظل جائحة كورونا، فإنه يتوجب على الزبيدي، الخضوع للعزل الطبي المعتمد من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وإبلاغ غرفة التحكم الخاصة بالجائحة في اتحاد القدم.

وتشمل الفقرة الثالثة، منع اللاعب من المشاركة في أي نشاط رياضي، من تاريخ ثبوت الإصابة، حتى نهاية فترة العزل الطبي.