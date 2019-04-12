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بالفيديو.. "باهبري" يقدم نشرة التاسعة على قناة "الإخبارية"

بعد انقطاع لسنوات عن نشرات التلفزيون

قدّم المذيع سبأ باهبري، مساء اليوم، نشرة الساعة التاسعة على قناة "الإخبارية"، بعد انقطاع لسنوات عن نشرات التلفزيون.

وقدّم "باهبري" النشرة بكل جدارة، ولم تؤثر عليه سنوات الانقطاع، حيث ظهر بالخبرة المتراكمة التي يتمتع بها منذ سنوات مضت، وهو من أوائل المذيعين في تقديم نشرات الأخبار.

وكان "باهبري" أكد أمس أنه سيقدم النشرة، كما سيقرأ باقي زملائه على التوالي النشرة على مدار الأسبوع، في بادرة وصفها بالوفاء، معربًا عن شكره للزميل فارس بن حزام، واعتبرها فرصة لتجديد العهد بالمشاهدين.

ويعد "باهبري" من المذيعين الأوائل في تقديم نشرات الأخبار، منذ نحو 15 عامًا، حيث كان يتقاسم قراءة الأخبار مع زميله الراحل ماجد الشبل.

المذيع سبأ باهبري قناة الإخبارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "باهبري" يقدم نشرة التاسعة على قناة "الإخبارية"
سبق

قدّم المذيع سبأ باهبري، مساء اليوم، نشرة الساعة التاسعة على قناة "الإخبارية"، بعد انقطاع لسنوات عن نشرات التلفزيون.

وقدّم "باهبري" النشرة بكل جدارة، ولم تؤثر عليه سنوات الانقطاع، حيث ظهر بالخبرة المتراكمة التي يتمتع بها منذ سنوات مضت، وهو من أوائل المذيعين في تقديم نشرات الأخبار.

وكان "باهبري" أكد أمس أنه سيقدم النشرة، كما سيقرأ باقي زملائه على التوالي النشرة على مدار الأسبوع، في بادرة وصفها بالوفاء، معربًا عن شكره للزميل فارس بن حزام، واعتبرها فرصة لتجديد العهد بالمشاهدين.

ويعد "باهبري" من المذيعين الأوائل في تقديم نشرات الأخبار، منذ نحو 15 عامًا، حيث كان يتقاسم قراءة الأخبار مع زميله الراحل ماجد الشبل.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
09:53 PM
اخر تعديل
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
10:02 PM

بالفيديو.. "باهبري" يقدم نشرة التاسعة على قناة "الإخبارية"

بعد انقطاع لسنوات عن نشرات التلفزيون

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,889

قدّم المذيع سبأ باهبري، مساء اليوم، نشرة الساعة التاسعة على قناة "الإخبارية"، بعد انقطاع لسنوات عن نشرات التلفزيون.

وقدّم "باهبري" النشرة بكل جدارة، ولم تؤثر عليه سنوات الانقطاع، حيث ظهر بالخبرة المتراكمة التي يتمتع بها منذ سنوات مضت، وهو من أوائل المذيعين في تقديم نشرات الأخبار.

وكان "باهبري" أكد أمس أنه سيقدم النشرة، كما سيقرأ باقي زملائه على التوالي النشرة على مدار الأسبوع، في بادرة وصفها بالوفاء، معربًا عن شكره للزميل فارس بن حزام، واعتبرها فرصة لتجديد العهد بالمشاهدين.

ويعد "باهبري" من المذيعين الأوائل في تقديم نشرات الأخبار، منذ نحو 15 عامًا، حيث كان يتقاسم قراءة الأخبار مع زميله الراحل ماجد الشبل.

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