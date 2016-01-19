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"أمانة الرياض": 9 أنشطة غير غذائية مسموح لها بالوصول إلى أماكن المستفيدين

بإمكان صاحب المنشأة استخراج تصريح لكل مركبة تابعة لملكيته أو مستأجرة لتقديم الخدمة

كشفت أمانة منطقة الرياض عن تسعة أنشطة تجارية غير غذائية يُسمح لها بالتنقل داخل العاصمة، وتقديم خدماتها للمستفيدين في مواقعهم، وفق الضوابط والاشتراطات البلدية المحددة.

وأشارت الأمانة إلى أن الأنشطة تتضمن: أعمال الصيانة المنزلية من سباكة وكهرباء وتكييف وتبريد، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي، والهواتف المحمولة، والصيانة الخفيفة للسيارات في الكهرباء والميكانيكا، وإصلاح الإطارات، وغسيل السيارات، وتبديل زيوت المركبات، وتأجير الدراجات الهوائية، والحلاقة للرجال والأطفال.

وبيّنت أنه في حال وجود محل تجاري يمارس أيًا من الأنشطة المسموح لها بالتنقل، بإمكان صاحب المنشأة استخراج تصريح لكل مركبة تابعة لملكيته، أو مستأجرة بعقد منتهٍ بالتمليك، لتقديم الخدمة للمستفيد في موقعه، أو ضمن المواقف والساحات الخاصة بالأسواق والمجمعات التجارية بعد أخذ موافقة الأمانة ومالك العقار.

كما يسمح للمواطنين ممن لا يملكون "محال تجارية" استخراج الترخيص للمركبة التابعة لملكيتهم أو المستأجرة بعقد منتهٍ بالتمليك، لتقديم الخدمات إلى الزبائن في مواقعهم، ما عدا الأنشطة التي تتطلب وجود محل تجاري، وهي: الحلاقة، وإصلاح الإطارات، وتبديل زيوت السيارات.

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"أمانة الرياض": 9 أنشطة غير غذائية مسموح لها بالوصول إلى أماكن المستفيدين
سبق

كشفت أمانة منطقة الرياض عن تسعة أنشطة تجارية غير غذائية يُسمح لها بالتنقل داخل العاصمة، وتقديم خدماتها للمستفيدين في مواقعهم، وفق الضوابط والاشتراطات البلدية المحددة.

وأشارت الأمانة إلى أن الأنشطة تتضمن: أعمال الصيانة المنزلية من سباكة وكهرباء وتكييف وتبريد، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي، والهواتف المحمولة، والصيانة الخفيفة للسيارات في الكهرباء والميكانيكا، وإصلاح الإطارات، وغسيل السيارات، وتبديل زيوت المركبات، وتأجير الدراجات الهوائية، والحلاقة للرجال والأطفال.

وبيّنت أنه في حال وجود محل تجاري يمارس أيًا من الأنشطة المسموح لها بالتنقل، بإمكان صاحب المنشأة استخراج تصريح لكل مركبة تابعة لملكيته، أو مستأجرة بعقد منتهٍ بالتمليك، لتقديم الخدمة للمستفيد في موقعه، أو ضمن المواقف والساحات الخاصة بالأسواق والمجمعات التجارية بعد أخذ موافقة الأمانة ومالك العقار.

كما يسمح للمواطنين ممن لا يملكون "محال تجارية" استخراج الترخيص للمركبة التابعة لملكيتهم أو المستأجرة بعقد منتهٍ بالتمليك، لتقديم الخدمات إلى الزبائن في مواقعهم، ما عدا الأنشطة التي تتطلب وجود محل تجاري، وهي: الحلاقة، وإصلاح الإطارات، وتبديل زيوت السيارات.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
12:06 AM

"أمانة الرياض": 9 أنشطة غير غذائية مسموح لها بالوصول إلى أماكن المستفيدين

بإمكان صاحب المنشأة استخراج تصريح لكل مركبة تابعة لملكيته أو مستأجرة لتقديم الخدمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت أمانة منطقة الرياض عن تسعة أنشطة تجارية غير غذائية يُسمح لها بالتنقل داخل العاصمة، وتقديم خدماتها للمستفيدين في مواقعهم، وفق الضوابط والاشتراطات البلدية المحددة.

وأشارت الأمانة إلى أن الأنشطة تتضمن: أعمال الصيانة المنزلية من سباكة وكهرباء وتكييف وتبريد، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي، والهواتف المحمولة، والصيانة الخفيفة للسيارات في الكهرباء والميكانيكا، وإصلاح الإطارات، وغسيل السيارات، وتبديل زيوت المركبات، وتأجير الدراجات الهوائية، والحلاقة للرجال والأطفال.

وبيّنت أنه في حال وجود محل تجاري يمارس أيًا من الأنشطة المسموح لها بالتنقل، بإمكان صاحب المنشأة استخراج تصريح لكل مركبة تابعة لملكيته، أو مستأجرة بعقد منتهٍ بالتمليك، لتقديم الخدمة للمستفيد في موقعه، أو ضمن المواقف والساحات الخاصة بالأسواق والمجمعات التجارية بعد أخذ موافقة الأمانة ومالك العقار.

كما يسمح للمواطنين ممن لا يملكون "محال تجارية" استخراج الترخيص للمركبة التابعة لملكيتهم أو المستأجرة بعقد منتهٍ بالتمليك، لتقديم الخدمات إلى الزبائن في مواقعهم، ما عدا الأنشطة التي تتطلب وجود محل تجاري، وهي: الحلاقة، وإصلاح الإطارات، وتبديل زيوت السيارات.

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