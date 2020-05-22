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سنغافورة تسجّل 664 إصابة جديدة بكورونا

ليرتفع مجموع المصابين إلى 30426

سجّلت ستغافورة 664 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع مجموع المصابين إلى 30426 حالة.

وأفادت وزارة الصحة السنغافورية بأن أغلب الحالات المسجلة اليوم، لعمال مهاجرين أجانب يعيشون في عشرات من المساكن المزدحمة التي ظهرت كبؤرة لانتقال العدوى من أواخر شهر مارس الماضي.

فيروس كورونا الجديد

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سنغافورة تسجّل 664 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت ستغافورة 664 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع مجموع المصابين إلى 30426 حالة.

وأفادت وزارة الصحة السنغافورية بأن أغلب الحالات المسجلة اليوم، لعمال مهاجرين أجانب يعيشون في عشرات من المساكن المزدحمة التي ظهرت كبؤرة لانتقال العدوى من أواخر شهر مارس الماضي.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
02:33 PM

سنغافورة تسجّل 664 إصابة جديدة بكورونا

ليرتفع مجموع المصابين إلى 30426

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت ستغافورة 664 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع مجموع المصابين إلى 30426 حالة.

وأفادت وزارة الصحة السنغافورية بأن أغلب الحالات المسجلة اليوم، لعمال مهاجرين أجانب يعيشون في عشرات من المساكن المزدحمة التي ظهرت كبؤرة لانتقال العدوى من أواخر شهر مارس الماضي.

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