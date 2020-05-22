سنغافورة تسجّل 664 إصابة جديدة بكورونا
ليرتفع مجموع المصابين إلى 30426
سجّلت ستغافورة 664 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع مجموع المصابين إلى 30426 حالة.
وأفادت وزارة الصحة السنغافورية بأن أغلب الحالات المسجلة اليوم، لعمال مهاجرين أجانب يعيشون في عشرات من المساكن المزدحمة التي ظهرت كبؤرة لانتقال العدوى من أواخر شهر مارس الماضي.
فيروس كورونا الجديد
سنغافورة تسجّل 664 إصابة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-22
سجّلت ستغافورة 664 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع مجموع المصابين إلى 30426 حالة.
وأفادت وزارة الصحة السنغافورية بأن أغلب الحالات المسجلة اليوم، لعمال مهاجرين أجانب يعيشون في عشرات من المساكن المزدحمة التي ظهرت كبؤرة لانتقال العدوى من أواخر شهر مارس الماضي.
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
02:33 PM
سنغافورة تسجّل 664 إصابة جديدة بكورونا
ليرتفع مجموع المصابين إلى 30426
سجّلت ستغافورة 664 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع مجموع المصابين إلى 30426 حالة.
وأفادت وزارة الصحة السنغافورية بأن أغلب الحالات المسجلة اليوم، لعمال مهاجرين أجانب يعيشون في عشرات من المساكن المزدحمة التي ظهرت كبؤرة لانتقال العدوى من أواخر شهر مارس الماضي.