النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كاوست" تستقبل  زوار "موسم جدة" في معرض الأحياء البحرية

أكدت دورها الرائد في المحافظة على بيئة البحر الأحمر

واصلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" استقبال زوار موسم جدة عبر معرضها الخاص بالبحر الأحمر، وذلك بمركز رد سي مول بجدة، والذي روعي من خلاله الدمج بين الترفيه والتعليم ليوفر تجربة فريدة؛ بهدف رفع مستوى الوعي بشأن الحفاظ على البيئة في البحر الأحمر، وذلك من خلال للزائرين تنقل لهم شيئاً من بيئة البحر الأحمر.
ويبرز معرض "كاوست" للزوار الشعاب المرجانية وما تتمتع به من تنوع بيولوجي مرتفع وقيمة اقتصادية، وما تقوم به "كاوست" من تطوير الشعاب المرجانية التي يمكن أن تتكيف مع تغير المناخ من خلال دراسة الجينوميات المرجانية، إلى جانب التعريف باستخدام الروبوتات الغواصة الخاصة بالبحر الأحمر، والحصول على معلومات أوفر لفهم أكبر لبيئة البحر الأحمر والشعاب المرجانية وعوامل تزايدها ونموها وتوسعها واستمراريتها.

وأوضح كبير الباحثين بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" الدكتور ياسر بن عمر أبوالنجا، أن الجامعة توفر للباحثين والعلماء مختبرات مجهزة بالأجهزة العلمية الحديثة لدعم البحوث الأساسية الموجهة نحو هدفها الذي يتمحور حول أربعة مجالات استراتيجية هي: الطاقة، والغذاء، والماء، والبيئة.
وأضاف أن الجامعة تتمتع بشراكات عملية مع مختلف القطاعات الصناعية ضمن مجمع الأبحاث القائم في الحرم وأن الإنتاج البحثي في مجال بيئة البحر الأحمر والمحافظة عليها يتناول شتى المجالات سواءً في مجال الأحياء البحرية والبيوجيوكيميستري “Biogeochemistry”. كما يتم دراسة الشعب المرجانية بشتى أنواعها وكذلك يتم دراسة خصائص التيارات البحرية والأمواج والمد، وهذه في النهاية تعد عملية بحثية تكاملية متعلقة ببيئة بالبحر الأحمر.

ولفت إلى أن "كاوست" تعد جامعة أبحاث عالمية المستوى وتلعب دوراً في الحفاظ على البحر الأحمر؛ لضمان استخدام مستدام والحفاظ على موارده الطبيعية، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على سلامة البحار والمحيطات لما تشكله من مصدر أساسي لاستمراريتنا. ونوه قائلاً إن الجيل الصاعد لا بد أن يعي هذه الجملة "بحر نظيف مستقبل واعد".
من جانبه، أكد مدير مركز أبحاث البحر الأحمر أستاذ علوم البحار بقسم العلوم والهندسة البيولوجية والبيئة بالجامعة الدكتور مايكل بيرومن، على كفاءة الباحثين والعلماء الذين تحتضنهم "كاوست" والذين يعملون كفريق واحد مع جهات داخلية وخارجية بالمملكة من أجل المحافظة على بيئة البحر الأحمر، منوهاً بأن "كاوست" بما تملكه من معلومات وكفاءة بحثية متقدمة جعلتها في مصاف الجامعات العالمية والمراكز البحثية المتقدمة.

وقال: جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التي تعد مركز أبحاث عالمي المستوى تقوم بدور رائد في أبحاث البحر الأحمر وإعداد الجيل القادم من علماء المستقبل، إضافة لسعيها الحثيث لإيجاد الحلول لبعض التحديات العلمية والتكنولوجية الأكثر إلحاحًا في المملكة والعالم، وخلال هذا المعرض القائم ضمن مشاركة الجامعة في فعاليات موسم جدة، يتم اطلاع الزائر عن كثب على الحياة البحرية عن قرب ، وتعرفه على المجهود الكبير لـ"كاوست" للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وما يشتمل عليه من أحياء بحرية متنوعة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"كاوست" تستقبل  زوار "موسم جدة" في معرض الأحياء البحرية
سبق

واصلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" استقبال زوار موسم جدة عبر معرضها الخاص بالبحر الأحمر، وذلك بمركز رد سي مول بجدة، والذي روعي من خلاله الدمج بين الترفيه والتعليم ليوفر تجربة فريدة؛ بهدف رفع مستوى الوعي بشأن الحفاظ على البيئة في البحر الأحمر، وذلك من خلال للزائرين تنقل لهم شيئاً من بيئة البحر الأحمر.
ويبرز معرض "كاوست" للزوار الشعاب المرجانية وما تتمتع به من تنوع بيولوجي مرتفع وقيمة اقتصادية، وما تقوم به "كاوست" من تطوير الشعاب المرجانية التي يمكن أن تتكيف مع تغير المناخ من خلال دراسة الجينوميات المرجانية، إلى جانب التعريف باستخدام الروبوتات الغواصة الخاصة بالبحر الأحمر، والحصول على معلومات أوفر لفهم أكبر لبيئة البحر الأحمر والشعاب المرجانية وعوامل تزايدها ونموها وتوسعها واستمراريتها.

وأوضح كبير الباحثين بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" الدكتور ياسر بن عمر أبوالنجا، أن الجامعة توفر للباحثين والعلماء مختبرات مجهزة بالأجهزة العلمية الحديثة لدعم البحوث الأساسية الموجهة نحو هدفها الذي يتمحور حول أربعة مجالات استراتيجية هي: الطاقة، والغذاء، والماء، والبيئة.
وأضاف أن الجامعة تتمتع بشراكات عملية مع مختلف القطاعات الصناعية ضمن مجمع الأبحاث القائم في الحرم وأن الإنتاج البحثي في مجال بيئة البحر الأحمر والمحافظة عليها يتناول شتى المجالات سواءً في مجال الأحياء البحرية والبيوجيوكيميستري “Biogeochemistry”. كما يتم دراسة الشعب المرجانية بشتى أنواعها وكذلك يتم دراسة خصائص التيارات البحرية والأمواج والمد، وهذه في النهاية تعد عملية بحثية تكاملية متعلقة ببيئة بالبحر الأحمر.

ولفت إلى أن "كاوست" تعد جامعة أبحاث عالمية المستوى وتلعب دوراً في الحفاظ على البحر الأحمر؛ لضمان استخدام مستدام والحفاظ على موارده الطبيعية، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على سلامة البحار والمحيطات لما تشكله من مصدر أساسي لاستمراريتنا. ونوه قائلاً إن الجيل الصاعد لا بد أن يعي هذه الجملة "بحر نظيف مستقبل واعد".
من جانبه، أكد مدير مركز أبحاث البحر الأحمر أستاذ علوم البحار بقسم العلوم والهندسة البيولوجية والبيئة بالجامعة الدكتور مايكل بيرومن، على كفاءة الباحثين والعلماء الذين تحتضنهم "كاوست" والذين يعملون كفريق واحد مع جهات داخلية وخارجية بالمملكة من أجل المحافظة على بيئة البحر الأحمر، منوهاً بأن "كاوست" بما تملكه من معلومات وكفاءة بحثية متقدمة جعلتها في مصاف الجامعات العالمية والمراكز البحثية المتقدمة.

وقال: جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التي تعد مركز أبحاث عالمي المستوى تقوم بدور رائد في أبحاث البحر الأحمر وإعداد الجيل القادم من علماء المستقبل، إضافة لسعيها الحثيث لإيجاد الحلول لبعض التحديات العلمية والتكنولوجية الأكثر إلحاحًا في المملكة والعالم، وخلال هذا المعرض القائم ضمن مشاركة الجامعة في فعاليات موسم جدة، يتم اطلاع الزائر عن كثب على الحياة البحرية عن قرب ، وتعرفه على المجهود الكبير لـ"كاوست" للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وما يشتمل عليه من أحياء بحرية متنوعة.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
06:19 PM

"كاوست" تستقبل  زوار "موسم جدة" في معرض الأحياء البحرية

أكدت دورها الرائد في المحافظة على بيئة البحر الأحمر

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
27

واصلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" استقبال زوار موسم جدة عبر معرضها الخاص بالبحر الأحمر، وذلك بمركز رد سي مول بجدة، والذي روعي من خلاله الدمج بين الترفيه والتعليم ليوفر تجربة فريدة؛ بهدف رفع مستوى الوعي بشأن الحفاظ على البيئة في البحر الأحمر، وذلك من خلال للزائرين تنقل لهم شيئاً من بيئة البحر الأحمر.
ويبرز معرض "كاوست" للزوار الشعاب المرجانية وما تتمتع به من تنوع بيولوجي مرتفع وقيمة اقتصادية، وما تقوم به "كاوست" من تطوير الشعاب المرجانية التي يمكن أن تتكيف مع تغير المناخ من خلال دراسة الجينوميات المرجانية، إلى جانب التعريف باستخدام الروبوتات الغواصة الخاصة بالبحر الأحمر، والحصول على معلومات أوفر لفهم أكبر لبيئة البحر الأحمر والشعاب المرجانية وعوامل تزايدها ونموها وتوسعها واستمراريتها.

وأوضح كبير الباحثين بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" الدكتور ياسر بن عمر أبوالنجا، أن الجامعة توفر للباحثين والعلماء مختبرات مجهزة بالأجهزة العلمية الحديثة لدعم البحوث الأساسية الموجهة نحو هدفها الذي يتمحور حول أربعة مجالات استراتيجية هي: الطاقة، والغذاء، والماء، والبيئة.
وأضاف أن الجامعة تتمتع بشراكات عملية مع مختلف القطاعات الصناعية ضمن مجمع الأبحاث القائم في الحرم وأن الإنتاج البحثي في مجال بيئة البحر الأحمر والمحافظة عليها يتناول شتى المجالات سواءً في مجال الأحياء البحرية والبيوجيوكيميستري “Biogeochemistry”. كما يتم دراسة الشعب المرجانية بشتى أنواعها وكذلك يتم دراسة خصائص التيارات البحرية والأمواج والمد، وهذه في النهاية تعد عملية بحثية تكاملية متعلقة ببيئة بالبحر الأحمر.

ولفت إلى أن "كاوست" تعد جامعة أبحاث عالمية المستوى وتلعب دوراً في الحفاظ على البحر الأحمر؛ لضمان استخدام مستدام والحفاظ على موارده الطبيعية، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على سلامة البحار والمحيطات لما تشكله من مصدر أساسي لاستمراريتنا. ونوه قائلاً إن الجيل الصاعد لا بد أن يعي هذه الجملة "بحر نظيف مستقبل واعد".
من جانبه، أكد مدير مركز أبحاث البحر الأحمر أستاذ علوم البحار بقسم العلوم والهندسة البيولوجية والبيئة بالجامعة الدكتور مايكل بيرومن، على كفاءة الباحثين والعلماء الذين تحتضنهم "كاوست" والذين يعملون كفريق واحد مع جهات داخلية وخارجية بالمملكة من أجل المحافظة على بيئة البحر الأحمر، منوهاً بأن "كاوست" بما تملكه من معلومات وكفاءة بحثية متقدمة جعلتها في مصاف الجامعات العالمية والمراكز البحثية المتقدمة.

وقال: جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التي تعد مركز أبحاث عالمي المستوى تقوم بدور رائد في أبحاث البحر الأحمر وإعداد الجيل القادم من علماء المستقبل، إضافة لسعيها الحثيث لإيجاد الحلول لبعض التحديات العلمية والتكنولوجية الأكثر إلحاحًا في المملكة والعالم، وخلال هذا المعرض القائم ضمن مشاركة الجامعة في فعاليات موسم جدة، يتم اطلاع الزائر عن كثب على الحياة البحرية عن قرب ، وتعرفه على المجهود الكبير لـ"كاوست" للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وما يشتمل عليه من أحياء بحرية متنوعة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,921
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,737
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,524
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,593

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة