"المطيري" ينال الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود

عن رسالة بعنوان "أثر البلاغة في توجيه مشكل القرآن"

حصل المحاضر بجامعة الأمير سطام، الشيخ ياسر بن حامد المطيري، على درجة العالمية العالية "الدكتوراه" بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، من قسم البلاغة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وحملت رسالة الشيخ "المطيري" عنوان "أثر البلاغة في توجيه مشكل القرآن"، وقدمت يوم الأربعاء الموافق 29/ 8/ 1441هـ.

وتقدم "سبق" التهنئة المقرونة بصادق الدعاء للشيخ ياسر المطيري بالتوفيق والسداد ونيل الدرجات العلا في الدنيا والآخرة.