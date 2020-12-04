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جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها

يستمر حتى 16 جمادى الأولى للعام الحالي

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة طيبة بالمدينة المنورة عن بدء التسجيل في العديد من برامج الدبلوم (المدفوعة) لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالمدينة المنورة والمحافظات للرجال والنساء .
وأوضحت العمادة أن التقديم الذي بدأ أمس يستمر حتى 16 جمادى الأولى للعام الحالي 1442هـ من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية على الرابط (www.taibahu.edu.sa)، مبينة أن الدراسة لحملة الشهادة الثانوية ستكون لمدة (سنتين) في التخصصات "اللغة الإنجليزية - والتسويق والمبيعات - وبرمجة الحاسب ونظم المعلومات - والفندقة والسياحة -و شبكات الحاسب -و نظم المعلومات الجغرافية - المحاسبة الآلية - الإدارة المكتبية"، حسب التخصص المتاح في كل مقر من مقرات الجامعة ببوابة القبول الإلكتروني، مؤكدة أن جميع البرامج معتمدة ومصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

وأضافت أن آلية القبول لجميع البرامج ستكون عبر تعبئة نموذج طلب القبول عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة بإرفاق صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وصورة من الهوية الوطنية للسعوديين أو صورة من الإقامة النظامية لغير السعوديين بصيغة PDF وسيكون القبول النهائي بعد سداد الرسوم الدراسية المقررة لكل برنامج.

جامعة طيبة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها
سبق

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة طيبة بالمدينة المنورة عن بدء التسجيل في العديد من برامج الدبلوم (المدفوعة) لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالمدينة المنورة والمحافظات للرجال والنساء .
وأوضحت العمادة أن التقديم الذي بدأ أمس يستمر حتى 16 جمادى الأولى للعام الحالي 1442هـ من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية على الرابط (www.taibahu.edu.sa)، مبينة أن الدراسة لحملة الشهادة الثانوية ستكون لمدة (سنتين) في التخصصات "اللغة الإنجليزية - والتسويق والمبيعات - وبرمجة الحاسب ونظم المعلومات - والفندقة والسياحة -و شبكات الحاسب -و نظم المعلومات الجغرافية - المحاسبة الآلية - الإدارة المكتبية"، حسب التخصص المتاح في كل مقر من مقرات الجامعة ببوابة القبول الإلكتروني، مؤكدة أن جميع البرامج معتمدة ومصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

وأضافت أن آلية القبول لجميع البرامج ستكون عبر تعبئة نموذج طلب القبول عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة بإرفاق صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وصورة من الهوية الوطنية للسعوديين أو صورة من الإقامة النظامية لغير السعوديين بصيغة PDF وسيكون القبول النهائي بعد سداد الرسوم الدراسية المقررة لكل برنامج.

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
03:31 PM

جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها

يستمر حتى 16 جمادى الأولى للعام الحالي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة طيبة بالمدينة المنورة عن بدء التسجيل في العديد من برامج الدبلوم (المدفوعة) لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالمدينة المنورة والمحافظات للرجال والنساء .
وأوضحت العمادة أن التقديم الذي بدأ أمس يستمر حتى 16 جمادى الأولى للعام الحالي 1442هـ من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية على الرابط (www.taibahu.edu.sa)، مبينة أن الدراسة لحملة الشهادة الثانوية ستكون لمدة (سنتين) في التخصصات "اللغة الإنجليزية - والتسويق والمبيعات - وبرمجة الحاسب ونظم المعلومات - والفندقة والسياحة -و شبكات الحاسب -و نظم المعلومات الجغرافية - المحاسبة الآلية - الإدارة المكتبية"، حسب التخصص المتاح في كل مقر من مقرات الجامعة ببوابة القبول الإلكتروني، مؤكدة أن جميع البرامج معتمدة ومصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

وأضافت أن آلية القبول لجميع البرامج ستكون عبر تعبئة نموذج طلب القبول عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة بإرفاق صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وصورة من الهوية الوطنية للسعوديين أو صورة من الإقامة النظامية لغير السعوديين بصيغة PDF وسيكون القبول النهائي بعد سداد الرسوم الدراسية المقررة لكل برنامج.

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