كابوس "كورونا".. عبدالرحمن الراشد: ماذا سنفعل لو لم يظهر علاج أو لقاح؟

قال: بعد أسابيع ستكون حكومات العالم أمام خيارين خطرين

" ماذا سنفعل لو لم يظهر علاج أو لقاح لكورونا؟"، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي عبدالرحمن الراشد أن هذا أحد الأسئلة التي لا نرتاح لطرحها، ورغم ذلك فبعد أسابيع قليلة ستكون حكومات العالم أمام خيارين كلاهما خطر.

نتمنى أن ينتهي الكابوس

وفي مقاله "ماذا سنفعل لو لم يظهر علاج أو لقاح؟" بصحيفة "الشرق الأوسط"، يؤكد "الراشد" أن "هناك كثير من الأسئلة التي لا نرتاح لطرحها، ولا التفكير فيها، مع هذا ستفرض نفسها علينا مهما حاولنا التهرب والنسيان. نحن نتمنى أن نستيقظ في صباح قريب، ونسمع أنه تم تطوير علاج لـ(كورونا) لينتهي الكابوس ونخرج من منازلنا ونعود إلى حياتنا الطبيعية. حتى الآن، لا شيء من هذا حدث، حتى أكثر المتفائلين لا يعدنا أن نسمع به قبل العام المقبل".

الصحة أم الاقتصاد؟

وفي محاولته للإجابة عن هذا السؤال، يقول "الراشد": "من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، استمرار الحجْر لأشهر مقبلة، في ظل عجز العلماء والمختبرات عن توفير الحل الطبي. ستعود الحكومات لتتخذ القرار الصعب في الأسابيع القليلة المقبلة. ستضطر أن تختار بين السماح بالعودة إلى الحياة الطبيعية، والمخاطرة، أو الإبقاء على الحجْر إلى نهاية العام، بما قد يعنيه من انهيارات اقتصادية".

الدراسات تعطي إجابات متناقضة

ويضيف الكاتب: "إنهاء الحجْر، والسماح بخروج الناس يعني نقل المسؤولية من الدولة إلى الفرد، الذي عليه أن يحمي نفسه. حالياً، بقوة القانون وأجهزة الأمن تتم حماية الناس، أو بالأصح حمايتهم من أنفسهم. ستصبح المسؤولية عليهم للتصرف بأقصى قدر من الحذر لتجنب الوباء، وفي الوقت نفسه تمكينهم من مصدر رزقهم، وإعادة دوران العجلة الاقتصادية. هل هذا الطرح آمن بما فيه الكفاية؟ الدراسات المتاحة تعطي إجابات متناقضة، ما بين التحذير من وفيات بعشرات الملايين، وقيل مئات الملايين، وانهيار النظام الصحي. والرأي الآخر، يعتقد بقدرة المجتمعات على الخروج والتعايش بحذر مع الخطر إلى اليوم الذي يكون الوباء قد زال، أو يكون العلماء قد توصلوا إلى الحل الطبي".